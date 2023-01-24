香江知味 史博館顧問鄭寶鴻細說老物 串起百年滄桑

香港著名收藏家鄭寶鴻展示自己的「香江知味」著作（左圖）；右圖為書展上，一名參觀者用手機拍攝一張月餅價目表。（新華社資料照片）

「這是上海大白兔奶糖，當年在香港 風行一時。」鄭寶鴻指著櫥窗內一個舊糖果盒說。這個泛黃的鐵皮盒上印著卡通大白兔和中英文的品名。

新華社報導，去年第32屆香港書展年度主題為「歷史文化‧城市書寫」，為配合這一主題開設的「細味香港」展區，展出了香港舊時的餐牌、器皿、擺設及海報等珍貴藏品，點滴之間，串起這座城市的百年滄桑和煙火記憶。這裡一半的藏品都是鄭寶鴻提供的。

鄭寶鴻是香港歷史博物館 的名譽顧問和著名收藏家，也是本屆書展年度推薦的香港歷史文化作家之一，出版書籍超過40本。

從研究錢幣開始

一九七○年代，從事金融行業的鄭寶鴻因工作關係，接觸到許多內地和國外的錢幣。「一枚『袁大頭』銀元當時大概10港元，1910年前後這些錢幣在香港有流通，我很想知道它的歷史是怎麼樣的，就去查資料，結果越了解越有興趣。」鄭寶鴻說。

小時候，鄭寶鴻愛好集郵，自從開始研究錢幣，他的收藏和研究拓展到更多老物件以及相關的民俗文化上。之後，鄭寶鴻獲得了香港大學的圖書證，可以到港大圖書館查閱歷史文獻資料，讓他興奮不已。他陸續翻閱了一百多年的報紙，將有興趣的內容複印下來。他喜歡扛著相機滿街走，記錄街頭巷尾的變化。

混搭文化很香港

一九五○年代，五、六歲的鄭寶鴻跟著父親去屯門的青山寺做客，喝到了人生的第一杯可可。在東方寺院喝西式飲品，這種混搭的感覺很「香港」，鄭寶鴻認為，中外文化薈萃，構成了香港獨特的地域文化特徵。

香港書展上，一名參觀者用手機拍攝一張展出的月餅價目表。（新華社資料照片）

鄭寶鴻收藏了不少餐廳價目表。他隨手拿出一張1976年香港蓮香樓的月餅價目表，正面是一位粉衣姑娘坐在木船上，旁邊是開滿了荷花的池塘，背面是價目表。「一盒4枚的雙黃蓮蓉月餅價格是24港元。」他說。

鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）

通過這些老物件，可以研究香港的傳統節慶和民生百態。他收藏的不少老照片記錄了當時的情景。

祖國是我們的根

「往前回溯幾代，大部分香港人都是從內地來的。」鄭寶鴻說，「不論香港的地域文化如何演變，追根溯源，祖國始終是我們的根。」

他拿出一張「星期美點」的菜單，什麼叫星期美點？就是餐館每到周一發布本周菜品，每周不同，「這種菜單以前從廣州傳到香港，曾經風靡一時，現在香港很難找到了。」

鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）

鄭寶鴻說，香港不少美食 做法最早都是從廣州傳來的，比如現在流行的「港式月餅」其實源頭是「廣式月餅」。

探尋過滄桑歷史，鄭寶鴻更珍惜當下。「香港回歸祖國懷抱，安穩的生活讓我覺得很幸福。」他說，「我是土生土長的中國香港人，收藏也好，寫書也好，就是為了保留城市記憶，讓更多的人了解香港，珍愛香港。」