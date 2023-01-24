我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

香江知味 史博館顧問鄭寶鴻細說老物 串起百年滄桑

香港新聞組／香港24日電
香港著名收藏家鄭寶鴻展示自己的「香江知味」著作（左圖）；右圖為書展上，一名參觀者用手機拍攝一張月餅價目表。（新華社資料照片）
香港著名收藏家鄭寶鴻展示自己的「香江知味」著作（左圖）；右圖為書展上，一名參觀者用手機拍攝一張月餅價目表。（新華社資料照片）

「這是上海大白兔奶糖，當年在香港風行一時。」鄭寶鴻指著櫥窗內一個舊糖果盒說。這個泛黃的鐵皮盒上印著卡通大白兔和中英文的品名。

新華社報導，去年第32屆香港書展年度主題為「歷史文化‧城市書寫」，為配合這一主題開設的「細味香港」展區，展出了香港舊時的餐牌、器皿、擺設及海報等珍貴藏品，點滴之間，串起這座城市的百年滄桑和煙火記憶。這裡一半的藏品都是鄭寶鴻提供的。

鄭寶鴻是香港歷史博物館的名譽顧問和著名收藏家，也是本屆書展年度推薦的香港歷史文化作家之一，出版書籍超過40本。

從研究錢幣開始

一九七○年代，從事金融行業的鄭寶鴻因工作關係，接觸到許多內地和國外的錢幣。「一枚『袁大頭』銀元當時大概10港元，1910年前後這些錢幣在香港有流通，我很想知道它的歷史是怎麼樣的，就去查資料，結果越了解越有興趣。」鄭寶鴻說。

小時候，鄭寶鴻愛好集郵，自從開始研究錢幣，他的收藏和研究拓展到更多老物件以及相關的民俗文化上。之後，鄭寶鴻獲得了香港大學的圖書證，可以到港大圖書館查閱歷史文獻資料，讓他興奮不已。他陸續翻閱了一百多年的報紙，將有興趣的內容複印下來。他喜歡扛著相機滿街走，記錄街頭巷尾的變化。

混搭文化很香港

一九五○年代，五、六歲的鄭寶鴻跟著父親去屯門的青山寺做客，喝到了人生的第一杯可可。在東方寺院喝西式飲品，這種混搭的感覺很「香港」，鄭寶鴻認為，中外文化薈萃，構成了香港獨特的地域文化特徵。

香港書展上，一名參觀者用手機拍攝一張展出的月餅價目表。（新華社資料照片）
香港書展上，一名參觀者用手機拍攝一張展出的月餅價目表。（新華社資料照片）

鄭寶鴻收藏了不少餐廳價目表。他隨手拿出一張1976年香港蓮香樓的月餅價目表，正面是一位粉衣姑娘坐在木船上，旁邊是開滿了荷花的池塘，背面是價目表。「一盒4枚的雙黃蓮蓉月餅價格是24港元。」他說。

鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）
鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）

通過這些老物件，可以研究香港的傳統節慶和民生百態。他收藏的不少老照片記錄了當時的情景。

祖國是我們的根

「往前回溯幾代，大部分香港人都是從內地來的。」鄭寶鴻說，「不論香港的地域文化如何演變，追根溯源，祖國始終是我們的根。」

他拿出一張「星期美點」的菜單，什麼叫星期美點？就是餐館每到周一發布本周菜品，每周不同，「這種菜單以前從廣州傳到香港，曾經風靡一時，現在香港很難找到了。」

鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）
鄭寶鴻為香港書展做展覽介紹。（新華社資料照片）

鄭寶鴻說，香港不少美食做法最早都是從廣州傳來的，比如現在流行的「港式月餅」其實源頭是「廣式月餅」。

探尋過滄桑歷史，鄭寶鴻更珍惜當下。「香港回歸祖國懷抱，安穩的生活讓我覺得很幸福。」他說，「我是土生土長的中國香港人，收藏也好，寫書也好，就是為了保留城市記憶，讓更多的人了解香港，珍愛香港。」

香港 博物館 美食

上一則

廣東擔杆島 他一個人守護一群猴33年 「希望一輩子陪牠們」

下一則

過年憾事…河南三門峽大壩網紅景點溺水 2死7失蹤

延伸閱讀

曾演金城武爸 「港片綠葉王」陳萬雷染疫離世享壽78歲

曾演金城武爸 「港片綠葉王」陳萬雷染疫離世享壽78歲
刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券

刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券
向佐爆出軌持續神隱 網瘋傳郭碧婷「下一步」動向

向佐爆出軌持續神隱 網瘋傳郭碧婷「下一步」動向
27年來頭一遭 陳奕迅憂失聲「台上淚崩」

27年來頭一遭 陳奕迅憂失聲「台上淚崩」

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍