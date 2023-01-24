紙扎佬變藝術家 許嘉雄扎作人生不老土 金山秀裝置藝術

香港扎作師傅許嘉雄在位於香港柴灣的工場「雄獅樓」與扎作獅頭成品。（中新社）

直徑一米多的「紅色愛心」立在狹窄的樓道間、手持「愛心之箭」小老虎盡顯萌態、均勻齊整的竹篾旁一個獅頭的輪廓呼之欲出……。農曆虎年將至，香港 扎作師傅許嘉雄在位於香港柴灣的工場「雄獅樓」裡忙得不亦樂乎。 中新社報導，許嘉雄說：「我從小到大都舞獅，我的父母、叔叔、侄子等全家人是一起舞獅的。」出身武館家庭的許嘉雄，自小對獅頭扎作就很感興趣，「獅頭對於舞獅人來說是非常看重的，幾十年前一個獅頭就要2萬元（港幣，下同，約2560美元），根本不讓無關的人碰。」

他6歲開始跟師傅學扎作，11歲扎出人生的第一個獅頭，此後一學又是13年。學成後，許嘉雄自立門戶，由於當時行內競爭激烈，初期生意並不理想。「為什麼我能堅持下去？一是興趣，二是家庭。」

他說，自己成家較早，需要養家，於是壓力變成了動力。為了拓展生意，他降低獅頭的價格，「我賣2500元一個獅頭，全香港沒有人比我便宜」。同時接做其他扎作生意，漸漸在行內有了名氣。

香港扎作師傅許嘉雄進行扎作工作。 （中新社）

隨著時代的發展，與人們過往日常生活和各種信仰儀式息息相關的扎作需求日漸減少，扎作業鮮有新人入行。「香港非物質文化遺產辦事處專門幫助我們，政府每年有不少項目會給扎作師傅輪流做，香港很多博物館 收藏的獅頭也是我們做的。」許嘉雄語氣裡流露出感謝：「特區政府做了一個帶頭的角色，幫助我們行業去推廣，還希望我們做好傳承，給我們一些資助去教市民，從中發掘人才。」

出乎許嘉雄意料的是，開班免費教授扎作技藝吸引了很多市民報名參加。「以前的師傅經常會說『多一隻香爐多一隻鬼，教會徒弟沒師傅』，我們是沒有這些的。」許嘉雄說：「我有一個願望，希望將來有很多徒弟是很厲害的、很出名的，人們會說這就是許嘉雄的徒弟，我更喜歡這樣，就像是葉問一樣。」目前，他已教授出七、八十個學生，部分人更學會了最難的扎獅頭，達到業內專業水準。

「我們近年也很努力，慢慢的不要讓大家覺得扎作的感覺很老土。」許嘉雄與很多藝術家合作推出裝置藝術品。其中一件是在美國舊金山 市用扎作技藝創作六個大花瓶。「原來傳統的東西也可以這麼新的。近年來，人們已經開始不是叫我們『紙扎佬』，而是開始叫我們『藝術家』。其實，扎作就像是創作藝術一樣要靠個人去創作。」他自豪地說：「我的人生只會這一件事，我經常都說我是扎作人生，沒有扎作就沒有許嘉雄。」