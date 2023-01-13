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大手客豪斥2136萬美元購8伙 香港樓市近半年最大筆

香港新聞組／香港13日電

兩地通關為樓市添上生氣，新盤成交大爆發。一組大手客豪斥1.668億元（港幣，下同，約2136萬美元）狂掃西南九龍維港滙Ⅱ共8伙，料是近半年最大宗掃貨。

大公報報導，另一名買家逾億元「添食」何文田加多利山嘉道理St. George's Mansions的1個單位，帶動新盤本月成交截至昨日（首12天）錄逾210宗成交。發展商推盤亦好借東風，嘉華夥會德豐地產及中海外的啟德PARK PENINSULA全新盤啟德海灣1，鎖定農曆年後蓄勢待發。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，兩地重新通關，意味恢復經濟活動，樓市交投見回升，料農曆年後將出現成交反彈，看好今年市況，發展商會適量地推售較多新盤。今年樓價料回升5%至8%。

通關效應令蟄伏多時的投資者蠢蠢欲動。西南九龍維港滙Ⅱ，獲一組大手客動用逾1.66億元狂掃8伙，市傳買家為內地資金。當中第3A座28樓D室，實用面積790方呎，成交價2150萬元，呎價2萬7215元，為3房1套加多功能房連洗手間戶型，位處極高層，盡覽維港醉人景致。該8伙成交價由2050萬至2150萬元，呎價介乎2萬5949元至2萬7215元。項目累售單位達821伙。

發展商表示，隨著通關、經濟及社會逐漸復甦，加上「專才退辣稅計畫」及招商引資政策帶動下，有望帶來不少實力準買家，市區罕有優質維港景致單位更被看高一線。

同時，「億億聲」超級豪宅成交於通關後大放異彩。信置等發展St. George's Mansions，再錄過億元成交。昨日售出第1座7樓A單位，實用面積2140方呎，4房雙套大宅間隔，成交價1.045億元，呎價48832元。該買家日前曾斥資8600萬元購入項目1伙3房雙套大宅，數日內再度「添食」，意味兩度入市共動用逾1.9億元。項目自踏入今年短短10日內已售出6伙大宅，涉近6億元。項目累售24伙，當中5伙為特色戶，總套現逾30億元。

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