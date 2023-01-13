港新音樂之父林樂培96歲逝世 作品獲選20世紀華人經典

香港作曲家林樂培代表作品。（取材自香港中樂團） 資料來源：大公報

香港 著名作曲家、香港演藝學院榮譽博士林樂培博士於11日清晨辭世，享壽96歲。林樂培曾創作「秋決」和「昆蟲世界」等經典名曲，分別獲北京音樂界選為「20世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。

綜合大公報、香港經濟日報報導，林樂培早於1950年代立志為中國音樂現代化，被稱為「香港新音樂之父」，縱橫音樂界超過70年，協助創辦香港作曲家及作詞家協會，以及香港作曲家聯會，並任名譽會長。亦曾出任香港中樂團名譽顧問及客席指揮，為電視台及電台製作音樂文化節目，又曾於香港大學和香港中文大學擔任不同教職，致力普及音樂欣賞，作育英才。

他的著名口訣：「從古思中尋根、在前衛中找路」總結其音樂理念和畢生追求。他是最先被列入「葛羅夫（Grove）音樂及音樂家辭典」的少數華人音樂家之一。

1926年在澳門 出生的林樂培，來自一個共有兄弟姊妹21人的大家庭。少年時他就讀澳門聖約瑟修道院，跟隨司馬榮（Guilherme Wilhelm Schmid）神父學習小提琴、合唱和指揮。1947年到港，參加組建中英樂團，擔任小提琴手。後赴笈加拿大，獲頒多倫多皇家音樂學院作曲文憑；1960年代初到美國南加州大學，師從三屆奧斯卡金像獎電影 音樂得主羅沙（Miklós Rózsa）學習電影作曲及配樂。

畢業回港後，林樂培曾任麗的電視文化及綜合節目「青年聯誼會」和「麗的音樂會」編導，又為香港電台第四台及電視部製作多個深入民心的古典音樂節目。

1981年，他亦以亞洲作曲家同盟香港區主席身分，籌備海峽兩岸作曲家30年來首次在香港舉行的歷史性會面。 林樂培任香港中樂團名譽顧問和客席指揮，期間創作「秋決」和「昆蟲世界」等經典名曲，後者更於2002年由香港中樂團在維也納金色大廳演出。多年來，中樂團經常在出訪時選奏這兩首作品，演出城市超過20個。晚年除了含飴弄孫，仍鍾情於創作。代表作之一是中樂室樂小品「平常心」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄12日對林樂培離世深表惋惜，表示「林樂培博士在古典和現代音樂領域均有開拓性創作，畢生奉獻予音樂，貢獻良多，啟發不少後輩。我們對他的離世深感難過。」