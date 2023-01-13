港高鐵開售混亂 日限1萬張 復運首天6成北上票賣光

因疫停運近三年，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段15日起恢復服務；圖為大批香港市民在高鐵西九龍站外排隊等候。（中通社）

高鐵香港 段將於15日重開，復運初期每日售票上限1萬張，北南行各5000張；以往可經港鐵售票網及內地「12306」網頁兩途徑網上買票，但最新只可統一在「12306」網頁購票，或於西九龍站或透過旅行代理購票。昨開售首日不少人因不懂使用或網購時出問題，趕赴西九龍高鐵站售票櫃枱排隊，西九龍站外昨因此整天出現排隊「蛇餅」。

大公報報導，港鐵表示，截至12日晚10時，售出超過3000張復運首日的北行車票。網上售票系統顯示，北上到廣州東的班次最受歡迎，復運首日的車票已全部售罄，只餘候補位，之後一周的車票亦大部分已售罄。

明報報導，當局昨天安排網購於中午開始，但站內售票卻於下午2時開售，有市民批評不公平，也有人未能買到心儀日子車票。有議員批評昨日購票安排，亦有議員認為車票太少，要求盡快增加車票。昨天現場買跨境車票及內地路段車票屬不同隊伍，有市民批評港鐵安排混亂，不少人排錯隊，有市民因而鼓譟。

據報導，運輸及物流局長林世雄昨早在西九龍站表示，為確保高鐵服務暢順穩妥，初期每日售票上限1萬張，每日提供39班北行及38班南行列車，班次遠少於啟用初期。截至今天凌晨約1時，系統顯示西九龍往廣州南及廣州東至年初五（26日）的車票全部售罄；往深圳的車票至年三十（21日）也已售罄。

報導稱，12306網頁只設簡體中文及英文兩種選擇，搜尋車站時未能辨認繁體中文，要輸入車站普通話拼音或簡體字才可列出結果，西九龍站則要輸入「hkwestkowloon」或簡體字站名。

因疫停運近三年，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段15日起恢復服務，工作人員在廣深港快線候車室張貼導引看板。（新華社）

報導說，立法會議員張欣宇稱高鐵每日有77班列車往返，理應可載逾4萬多名乘客，港府每日限售1萬張票不合理。林世雄昨回應當局在車站復運時須與海關、入境處等部門確保運作暢順及有序，會陸續增加每日車票上限。

另外，報導指出，噴射飛航公布澳門 外港客運碼頭19日恢復來往上環港澳碼頭航線 ，每日提供11對來回航班，船票今日開售，而早前已復運的上環來往氹仔航線將增設夜間航班。珠江船務的中港城到廣州南沙航線今日亦復航，每天共兩對航班。