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香港黃大仙頭炷香復辦 年三十人流管制

香港新聞組／香港13日電
香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為身穿漢服的女子展示新春期間向信徒派發的福物。（中新社）
香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為身穿漢服的女子展示新春期間向信徒派發的福物。（中新社）

每年農曆除夕，港人都會到黃大仙祠爭上頭炷香，祈求來年平安吉祥。受新冠疫情影響而停辦兩年的黃大仙祠頭炷香，今年春節除夕將「復常」，重現盛況。

香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為有信徒在黃大仙祠上香。 （中新社）
香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為有信徒在黃大仙祠上香。 （中新社）

綜合大公報、文匯報報導，嗇色園黃大仙祠昨日公布，大年三十（21日）日間黃大仙祠如常開放至下午4時30分，並於當晚9時正，開放予善信入內，善信可等候於子夜上頭炷香，黃大仙祠亦會通宵開放至年初一（22日）晚上9時。嗇色園表示，相信港人已困得太久，會爭相前往上香，估計前往上頭炷香人數介乎4萬至6萬，園內屆時會實施人流管制。

過去兩年因為疫情關係，改由嗇色園閉門為香港祈福，今年將重新開放，善信又再可以親身上頭炷香。

園方表示，為顧及公眾安全，當晚9時起可入祠，以單向流水式到3個敬香點，包括大殿、三聖堂及盂香亭上香。頭炷香上香路線為，從正門入園，到第三平台點香，之後上至第一平台（大殿平台）上香，再到三聖堂上香，最後前往盂香亭上香，經斜坡向下返回正門離開。上香後離開，不可停留。

另外內不設求籤區、跪拜區及貢品區，以及禁止攜帶大型香枝、元寶蠟燭、生油及貢品等進入。

香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為黃大仙祠內的祈福牆。 （中新社）
香港黃大仙祠將復辦「頭炷香」等新春盛事；圖為黃大仙祠內的祈福牆。 （中新社）

入祠後要認清方位，頭炷香公眾香爐放置於大殿正前方，若想在子時上頭炷香，要先到大殿平台兩個等候區排隊，兩個時段的等候區分別最多容納200人，總共400人，人滿會「截龍」。

農曆新年期間，嗇色園設有祈福牆，供善信親手寫下願望，祈求新一年平安順遂。對未能親身到祠參拜的善信，嗇色園表示，可利用嗇色園黃大仙祠的網上祈福系統，向黃大仙師參神祈福，祈求新一年事事順景。

另外，正月十五元宵節當日，嗇色園首次舉辦華夏漢服比賽，當晚還有元宵節園遊會，鼓勵市民穿著漢服入園，推廣漢服文化。

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