港航增聘千人 旅行社集體重開 料明年恢復疫前水平

香港旅遊發展局準備出招迎客，分階段推出全球大型宣傳活動，刺激旅遊復甦。圖為中環街頭人來人往。（中通社）

兩地恢復通關，高鐵15日復運，旅遊業蓄勢待發。旺角銀行中心聚集著多間旅行社門市，疫下三年一直處於冰封期，昨日集體舉行重新開業儀式。旅遊業議會主席徐王美倫表示，各旅行社正在準備開辦內地旅遊團，但業界復甦速度不會太快，預計要到2024年才能恢復疫情 前生意水平。

大公報報導，香港 旅遊發展局則準備出招迎客，會在2023 年2月起分階段推出全球大型宣傳活動，以多重策略刺激旅遊復甦。香港航空 計畫於今年內，增聘1000名員工，員工加薪8%。

隨著社會逐步邁向復常，旅遊業迎來曙光，位於旺角銀行中心三樓的「旅遊中心」重新開業，有九間旅行社開門接團，包括中旅社、東瀛遊、美麗華旅遊等。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，期待通關之後能迎來更多遊客「走進來，走出去」，期望當局能繼續檢視數據，農曆年前進一步加大高鐵配額，讓業界未來能有條件組織更多旅行團隊。他指出，2022年全年的入境旅客只有約60萬人。而在出境遊的團隊套票收入上，印花收入在12月約64萬元，疫情前旅遊印花收入一個月就有近200萬元。出境遊業務恢復了只有約三成，旅遊業的復甦仍是起步階段。

另一方面，旅發局2月起分階段推出全球大型宣傳活動來刺激香港旅遊復甦，包括向初期入境到訪的旅客派發「旅客消費優惠券」，可以在超過130個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮遇，以及逾100間酒吧、餐廳及酒店，兌換免費特色雞尾酒或飲品；並和不同界別如航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，支持機管局送出免費機票。

此外，全球復常步伐加快，大批市民計畫外遊，機位需求迅速大增。香港航空計畫於今年內，增聘1000名員工，同時宣布向全體員工加薪，以應付航空需求。香港航空預計整體運力年底可恢復至疫前75%，下年年中則可全面恢復。

香港航空目標於今年底在本地及海外共聘用1000名新員工，包括120名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員。同時調整僱員的薪酬待遇，其中機組人員將會加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工亦會加薪5%，以及5%的季度酌情花紅，此花紅將與公司業績及個人表現掛鉤。