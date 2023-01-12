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港：含「撲熱息痛」成分藥物 用量足夠5至6個月

香港新聞組／香港12日電
香港醫務衞生局局長盧寵茂表示現時公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物，足夠照顧病人所需。（取材自香港電台）
香港醫務衞生局局長盧寵茂表示現時公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物，足夠照顧病人所需。（取材自香港電台）

香港11日新增9279例新冠確診病例，連續第2天確診人數低於1萬例。11日新增的確診病例中，境外移入占262例。此外，過去一天本地再有67名確診者死亡。當前港府已大幅放寬防疫政策，讓社會走向復常，最近幾天本地的確診宗數不升反降。

香港電台報導，醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物的備存足夠本港使用，維持在約5至6個月的日常使用量，足夠公營醫療系統照顧病人所需。

盧寵茂回覆立法會議員書面質詢說，鑑於近日市場上對有關退燒止痛藥物的需求大幅增加，政府正計劃加緊採購相當數量的相關藥物，以作儲備。

他表示，透過特別藥物儲備庫，政府可以考慮按實際情況和需要，具針對性地支持私營醫療設施為病人提供足夠藥物，也可考慮預留給有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如可能未能負擔藥物開支的低收入家庭等。

盧寵茂又說，對於鄰近地區包括內地及澳門現時疫情最新發展，特區政府一直與相關單位保持緊密溝通，對相關單位提出疫情防控上的互助事宜，包括疫苗、藥物或其他物資等，特區政府力所能及，必定全力提供協助。

疫情 香港 低收入

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