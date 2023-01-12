我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

作曲家林樂培逝世享壽96歲 曾創作秋決、昆蟲世界

香港新聞組／香港12日電
作曲家林樂培1月11日清晨離世享壽96歲，曾創作名曲「秋決」和「昆蟲世界」。（取材自香港中樂團）
作曲家林樂培1月11日清晨離世享壽96歲，曾創作名曲「秋決」和「昆蟲世界」。（取材自香港中樂團）

著名作曲家林樂培博士於2023年1月11日清晨辭世，享壽96歲。林樂培曾創作《秋決》和《昆蟲世界》等經典名曲，分別獲北京音樂界選為「二十世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。

香港經濟日報報導，林樂培人稱為「香港新音樂之父」，音樂貢獻70載，香港以至世界的音樂界皆為痛失這位前輩而深感惋惜。 林樂培早於 1950年代立志為中國音樂現代化。他的著名口訣：「從古思中尋根、在前衛中找路」總結其音樂理念和畢生追求。他是最先被列入《葛羅夫（Grove）音樂及音樂家辭典》的少數華人音樂家之一。

1926年在澳門出生的林樂培，來自一個共有兄弟姐妹21人的大家庭。少年時他就讀澳門聖約瑟修道院，跟隨司馬榮（Guilherme Wilhelm Schmid）神父學習小提琴、合唱和指揮。1947年來港，參加組建中英樂團，擔任小提琴手。後赴笈加拿大，獲頒多倫多皇家音樂學院作曲文憑；1960 年代初到美國南加州大學，師從三屆奧斯卡金像獎電影音樂得主羅沙（Miklós Rózsa）學習電影作曲及配樂。

畢業回港後，林樂培曾任麗的電視文化及綜合節目「青年聯誼會」和「麗的音樂會」編導，又為香港電台第四台及電視部製作多個深入民心的古典音樂節目。期後積極參與創辦亞洲作曲家同盟、香港作曲家及作詞家協會（CASH）以及香港作曲家聯會等機構。

1981年，他亦以亞洲作曲家同盟香港區主席身份，籌備海峽兩岸作曲家30年來首次在香港舉行的歷史性會面。 林樂培任香港中樂團名譽顧問和客席指揮，期間創作《秋決》和《昆蟲世界》等經典名曲，後者更於2002年由香港中樂團在維也納金色大廳演出。多年來，中樂團經常在出訪時選奏這兩首作品，演出城市超過20個，樂曲分別獲北京音樂界選為「二十世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。

林樂培亦曾任澳門室樂團（澳門樂團前身）和香港兒童合唱團音樂總監。更曾任教香港大學音樂系，為大學「駐校作曲家」。1999年他獲CASH頒授音樂成就大獎。2016年他慶祝90華誕，出席在港澳舉行的多場音樂會及研討會。2020年，香港演藝學院在疫情限制下向他頒授榮譽博士學位。

林樂培晚年除了含飴弄孫，仍鍾情於創作。代表作之一是中樂室樂小品《平常心》，音樂線條簡約，效果寧謐、安逸，反映老人心境豁達，正如他所說：「念力當中沒有煩惱，不患得、不患失， 面對外在的境界時，這念心都是在理智、在定力、在慈悲當中，這就是平常心。」

2020年香港演藝學院在疫情限制下，向林樂培頒授榮譽博士學位。（取材自林樂培女兒...
2020年香港演藝學院在疫情限制下，向林樂培頒授榮譽博士學位。（取材自林樂培女兒社交專頁）

香港 澳門 華人

上一則

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

下一則

港：含「撲熱息痛」成分藥物 用量足夠5至6個月

延伸閱讀

接載逾37萬新冠患者 香港抗疫計程車功成身退

接載逾37萬新冠患者 香港抗疫計程車功成身退
蹭熱度或玻璃心? 香港官員賀楊紫瓊遭馬國網民圍剿

蹭熱度或玻璃心? 香港官員賀楊紫瓊遭馬國網民圍剿
看下雪

看下雪
學者批評港府防疫失誤 讓人才流失

學者批評港府防疫失誤 讓人才流失

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態