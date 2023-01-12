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創「先縮後除」療法 港大治肝癌 5成病患根治

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大學醫學院昨發表全球首創治療肝癌方案，結合3種治療將腫瘤「先縮後除」，研究顯示逾五成肝癌病人達至治療成效；研究團隊預計新治療每年可惠及約300名患中期肝癌病人，提高根治機會及存活率。

大公報報導，研究團隊2019年3月至2021年1月期間，招募33名符合資格的肝癌病人參與臨床研究，發現55%的病人經新方案治療後，情况轉為適合切除腫瘤，其中4名病人已接受手術根治癌症；42%病人腫瘤細胞已全部壞死，不需要手術，他們在兩年半後跟進覆診結果亦顯示存活率逾九成。另外，研究發現整體病人存活中位數達30個月，較傳統藥物或介入治療更長。

港大外科臨牀教授陳智仁表示，現時香港每年約1800宗肝癌新症，現時只有三成病人適合做手術，其餘接受藥物或介入治療的病人中，完全有效僅一成，他期望新治療方案可為不適合做手術的肝癌病人提高根治機會及存活率。

香港電台報導，新方案是透過接受肝動脈栓塞化學療法控制腫瘤，其後再接受立體定向放射治療，再持續施以免疫療法，目的是將腫瘤縮小至可用手術割除。

參與研究的68歲溫先生兩年前確診肝癌，但因腫瘤體積較大及壓迫右肝靜脈，評估為不適合做手術切除。他參與新治療後，癌細胞已完全壞死，癌指數更由接受治療前的4378跌至6，腫瘤亦沒有復發，他指治療過程無痛楚。

陳智仁表示，大部分病人接受治療6個月內都得到治療效果，研究團隊計畫將治療方案，擴大至中期肝癌兼肝功能較差的病人，提高接受肝臟移植的機會。

腫瘤 手術 香港

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