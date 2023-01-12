停運近3年 港高鐵1/15重開 旅團搶閘收客

香港警務處11日聯同入境處、海關、港鐵公司及其他相關政府部門在西九龍站進行演練，共有逾200名人員參與。(取材自臉書)

停運近三年的廣深港高鐵香港 段15日復運，高鐵西九龍口岸將成為通關後開放的第八個口岸，港府昨表示，復運初期只提供短途列車，先開9站點，新增來往廣州東及東莞，包括往返福田站、深圳北站、廣州南站及新增廣州東站。港人從西九龍站出發，出境將毋須預約，只需持有效的車票，連同出發前48小時核酸陰性證明；香港有旅行社已「搶閘」收客，推出「高鐵潮汕三天團」，目標在高鐵復運首日出發。

綜合港媒報導，西九龍站開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分，口岸將不設預約要求；防疫 要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測 陰性結果報告。據了解，高鐵香港段復運後，將會改用電子票，以實名制購票，電子票會連結回鄉證，持回鄉證到車站入閘即可登車。

特首李家超表示，十分感謝中央對香港的支持，他已指示團隊，必須與內地相關部門及鐵路營運單位保持緊密溝通和協調，警方、入境處等多個政府部門共約250人，昨早在高鐵西九龍站演習，有工作人員帶行李箱模擬旅客過關流程，售票處亦見到身穿港鐵制服的工作人員準備就緒，確保通關初期口岸運作暢順。

李家超強調，目前通關工作進度良好，香港已逐步邁向完全回復正常的生活，對香港經濟有積極提振的作用。

報導稱，九巴昨日也宣布，高鐵西九龍站星期日重開當天往返西九龍站的W2線將恢復服務，並改為由佐敦（西九龍站）出發，循環來往九龍灣商貿區、觀塘及藍田一帶。九巴並加強W3線（往來上水與佐敦西九龍站）的服務。

旅遊業界對高鐵「未復運，先興奮」，有旅行社已率先在網頁推介「高鐵潮汕三天團」，15日出發，包食包住包車票，三日兩夜行程包六餐，包括任食潮汕牛肉火鍋、獅頭鵝全鵝宴，參觀遊覽百年潮州古城、十里牌坊街、韓愈紀念館等。