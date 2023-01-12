黎智英案 英相稱有權介入 中批干預

香港壹傳媒創辦人黎智英(中)被控觸犯國安法，律師團去信英國首相，蘇納克回應強調，英國會捍衛香港自由。(中通社資料照片)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 被控觸犯國安法，案件引起英國 政界關注，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天在下議院回應，「中英聯合聲明」訂明香港公民權利可獲50年保障，在這段期間，英國有權介入香港事務，強調英國會捍衛香港自由。

中央社引述法新社報導，英國外交部主管亞洲事務的國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）昨天接見黎智英的律師團，引起香港特區政府的憤怒回應。外交部駐港特派員公署昨也發聲明批評，英方借黎智英案破壞香港法治和司法獨立，強調黎智英案「事實清楚、證據確鑿，香港法院定會作出公正裁判」，敦促英方立即停止干預香港法治。

不過蘇納克在英國國會發言時堅稱，英國有權介入香港事務，因為根據1985年生效的「中英聯合聲明」，香港公民權利可獲得50年保障。

蘇納克說，英國已接納大批逃避中國壓制的港人，而且仍將「堅定對抗我們眼中的中國侵犯行為」；並說，英國也將對抗「我們奮力達成的（50年不變）協議受到損害」。

蘇納克這番發言是回應對中國抱持批評立場的國會議員史密斯（Iain Duncan Smith），昨天稍早史密斯和其他國會議員會見了黎智英的兒子黎崇恩。

與此同時，人大常委會上月底解釋《港區國安法》中特首及國安委權力後，國安委昨開會後稱，會全力落實釋法提及的責任，依法履行國安法第14條職責，並支持港府盡快修訂《法律執業者條例》，但沒提及修例方向。

明報報導，港府未正式諮詢法律界團體或代表；基本法委員會委員梁美芬相信，是否「一刀切」禁止外地大律師參與國安案件，兩個可能性都存在。她相信由政府主導修例，並會諮詢業界意見。