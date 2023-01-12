懸深水埗40年 梁添刀廠「大刀」招牌拆了

屹立香港深水埗近半世紀的梁添刀廠「大刀」招牌，11日晚清拆，不少香港市民前往打卡拍照留念。(中通社)

懸掛深水埗逾40年的梁添刀廠「大刀」招牌昨晚拆卸，近百市民到場拍照留念。刀廠第三代負責人梁洪說，招牌已經「完成歷史任務」，將送新加坡藝術家Rex Goh；有市民建議港府為大型招牌設立博物館 。

綜合明報、香港 01報導，梁添刀廠1946年創辦，當年因深水埗建地鐵 而拆除霓虹燈招牌，地鐵通車後換上「大鋼刀」。梁洪說5年前收到屋宇署清拆令，最近有感招牌日久失修，為顧及公眾安全決定提前「還刀入鞘」。

梁添刀廠最自豪的是詠春八斬刀，當年葉問於深水埗開館，搵來梁老闆的爺爺為葉問造刀，至現在仍有不少詠春拳館搵梁添刀廠造的武刀。不只武刀，梁添刀廠的廚刀亦遠近馳名，餐廳是常客外，老一輩的海外移民，回來香港也會幫襯。藝人李婉華早前返港亦有去買刀，更拍片介紹梁添刀廠的歷史及其著名產品。

據報導，昨黃昏起陸續有市民到場拍照，關鋪時梁洪仍繼續與市民拍照聊天，向傳媒介紹刀具，之後與員工站出馬路拍照留念。約10時吊車到場，工人用繩索固定招牌，鋸斷支架，半小時便將「大刀」拆走。

遊客黎先生對「大刀」招牌拆除深感可惜，一連兩日特地前往拍照、速繪為「大刀」留念，他說香港曾經有過好多特色招牌，建議港府可為大型招牌設立博物館。

報導稱，羅氏集團與梁洪、Rex Goh商討保育，三方決定招牌將於今年重現，結合深水埗區內其他藝術裝置展覽。同樣是特地為招牌最後一天留影的呂先生，對於招牌在清拆後能被本地藝術家接收得以保留下來，感到十分開心。