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港凍薪4年 最低時薪增至40元 僅加2.5元 跑不贏通膨

香港新聞組／香港11日電
香港特區行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5港元，調升至40港元，增幅為6.7%；圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特區行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5港元，調升至40港元，增幅為6.7%；圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

法定最低工資水平凍薪4年後終再獲上調。香港特區行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元（港元，下同，約4.8美元） 調升至40元，增幅為6.7%，估計4.6萬至8.7萬名勞工直接受惠。特區政府將於本周五刊憲，並於下周三提交立法會，如獲通過將於今年5月1日實施。

文匯報報導，最低工資委員會主席王沛詩昨日表示，即使最低工資水平曾於2021年凍結，但這次6.7%增幅已高於2019年5月至去年11月期間的5.4%通膨，相信最低工資能「跑贏通膨」。不過，勞工界指出，受惠人數只占勞動人口1.8%，促請政府落實「一年一檢」，以及引入客觀的調薪方程式。

法定最低工資於2011年實施，當時的時薪為28元，之後最低工資委員會每兩年一檢，曾4次上調，但2021年凍結，令最低工資自2019年以來一直維持時薪37.5元水平。最低工資委員會完成最近一次檢討後，去年10月底向行政長官提交報告。

另據大公報報導，72歲的夜班保安員陳伯陳國英時薪只有39元，雖然高過法定最低工資水平，但每日工作12小時，辛苦賺來的月薪只有1萬2000元。政府昨日宣布，最低工資調升至40元，可望於5月1日起生效。陳伯的工資若按法定水平上漲，月薪料只增加312元，無餘款作儲蓄，還要擔心被裁員。

「最低工資加了當然是好事，但這幾年什麼都貴了，以前20元能蒸一碟肉餅，現在要30元。加薪永遠跑不贏通膨。」陳伯現在一個月需上班312小時，若按5月最低工資時薪40元計算，一個月工資將增加312元，「樂觀地想，一年多了3000多元呢！」

對最低工資提升，他反有些擔憂，「加人工有機會面臨工作量增加，或者公司會開除工作能力更低的人，底層社會是殘酷的，成本增加就意味有一部分沒飯吃，壓力肯定是有的。」

署理政府經濟顧問侯家俊表示，考慮到兩年間市場職位增加及員工的薪酬會增加後，預計最低工資調升，受惠人數會介乎46500至87300人。他引述最低工資委員會報告指出，若把時薪調升為38元至44元，測試顯示整體失業率可增加0.37至0.54個百分點，基層失業人數可增加1萬3800至1萬9800人，主要是服務銷售等基層人員為主。

勞工 儲蓄 香港

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