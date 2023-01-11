60年老店、多次入選米其林 坤記糕品5月熄燈
屹立深水埗逾60年、多年入選「米其林指南」街頭小吃推介的中式糕點店「坤記糕品」，宣布今年5月結業。該店以招牌白糖糕、石磨米漿砵仔糕、芝麻糕等馳名。
明報報導，坤記第二代掌舵人、67歲的傅永祥表示，體能未能應付龐大工作量，嘆「掙來的錢無法帶入棺材」，加上子女無意接手，決定結業。師承父親造糕手藝，店內糕點盡是心機作，如芝麻糕要逐層蒸熟至9層厚。獨門手藝失傳在即，傅永祥稱行業非常辛苦、不覺可惜；有熟客慨嘆老店伴其成長，惜無法伴其老去。
據報導，位於深水埗福榮街的坤記糕品，1960年由傅永祥的父親以車仔檔起家，傅永祥及胞弟傅永康自小向父學藝，1980年代在現址開舖，承傳父親堅持每日人手磨米、榨漿、炒豆及蒸糕，主打缽仔糕、芝麻糕、中山茶粿等中式糕點。
報導說，坤記除了新年，幾近年中無休。傅永祥表示，每天工序非常繁複，胞弟及三名同樣60多歲的員工凌晨二、三點便到工場開工，包辦磨米、榨漿、炒豆及蒸糕，自己每天8點到工場檢查出品。
報導指出，傅永祥表示，嬰兒時已被母親帶到車仔檔，13歲開始到檔口幫忙，約一年後決定停學，全職投身成為糕點師傅。對於2022年再次獲米其林推薦「香港澳門米其林指南」香港街頭小食店，傅永祥稱獲推薦後的一年生意的確很好，但不受旅行團歡迎，指旅行團經常想試吃，但糕點每日供應有限，難提供試吃，故獲推薦後客群仍以本地人為主。
報導稱，傅永祥對結業未感可惜，一眾熟客則感不捨。從小光顧的蔡先生表示，昨天才得悉坤記快將結業，對此感可惜。他說，小時候最愛吃缽仔糕及白糖糕，「味道多年來都沒有轉變」。同樣昨日才知結業消息的唐女士亦感可惜，稱已光顧數十年，昨日特意到場買芝麻糕及煎堆，5月會再買更多糕點，認為其他中式糕點店舖出品不及坤記。
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