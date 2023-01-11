黎智英律師團去信英相促關注 港府強烈反對外國干預

壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法，他的律師團隊已去信英國首相蘇納克，要求緊急會見、介入事件，商討釋放黎智英的可能渠道。（取材自香港電台）

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英 去年12月因詐欺罪被判5年9個月徒刑，外媒報導，律師團隊已去信英國 首相蘇納克，要求緊急會見、介入事件，商討釋放黎智英的可能渠道；黎智英的律師團10日已與英國外交部印太區域事務國務大臣會晤。香港 特區政府表示，強烈反對外國政府就黎智英司法案件的干預，和對香港特區政府的不實指控和批評。

路透報導，英國首相蘇納克的發言人10日說：「英國外交部…已支持黎智英一段時間，主管亞洲事務的國務大臣屈維里安今天已接見他的律師團。」他說：「英國政府永遠支持人權、自由以及法治。」

擁有英國籍的黎智英已被羈押兩年，除去年被判詐欺罪成立外，港府另指控他「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」和「串謀發布煽動刊物」等罪，法官去年底宣布押後案件至今年9月開審。若罪名成立，黎智英恐在獄中度過餘生。

英國廣播公司（BBC）報導指，黎智英的律師團隊去信英國首相蘇納克，商討釋放黎智英的可能渠道。

香港特區政府反對該報導中提及的律師團隊和英國政府，作出的「企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為」，並嚴正敦促有關方面必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務。

特區政府指，香港的司法制度一直深得國際社會推崇，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，或是任何被告人企圖借用或勾結外國政治力量逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治和干預香港特區的內部事務。被告人上述行為亦極有可能構成藐視法庭。

特區政府指，絕不容許任何外國勢力或人士干預香港特區的司法程序和香港特區的內部事務，並予以強烈譴責。

壹傳媒12日除牌 股票淪廢紙

此外，黎智英創辦、現已停牌的壹傳媒有限公司在2021年12月被法庭頒令清盤，壹傳媒繼上周預告對於聯交所決定將其除牌的決定不作上訴之後，9日再發公告確認，聯交所將根據「上市規則」於12日上午9時起，正式取消壹傳媒的上市地位，正式除牌，這意味著，壹傳媒的股票淪為廢紙。