通關人潮冷清 港府：要檢討 考慮快篩代替PCR

中港實施首階段免檢疫通關，進出香港反應未如預期熱烈，特首李家超稱會再觀察後檢討；圖為香港市民在中環出行。 （中新社）

香港 與內地實施首階段免檢疫通關，進出香港反應未如預期熱烈。設定需預約過境的名額，未來八周仍餘八成三，內地旅客赴港也不熱烈。香港特首李家超稱會再觀察後檢討，包括審視是否以快篩代替核酸檢測。

中港恢復通關，香港首階段開放海陸空七個口岸，其中三個陸路口岸有名額限制。自五日晚網上預約系統開放以來，八周內的預約名額只用了約一成七，未來兩三天都有約三至四成名額可供預約，連最熱門的春節前夕、年廿九亦有名額。

李家超說，港府著重通關帶來的長遠效益，期望日後兩地人員往來增加，不但滿足家庭團聚的需求，亦讓商務往來及旅行恢復正常，港府下月將聯同旅遊業界及商界，展開大型宣傳推廣活動，吸引旅客和商務活動重返香港。

他說，香港與內地恢復通關的首兩日，口岸運作暢順，當局將過境人數上限設在5萬人次，符合實際需要。預料過境人數稍後會持續上升，兩地單位將保持溝通，之後會檢討運作，決定是否調整配額。

李家超又說，知道市民對高鐵服務需求很強烈，港府正爭取周日復運高鐵，現正與有關單位密切聯繫，作出部署。

中港兩地恢復免檢疫通關，內地客赴港未見熱烈，香港旅遊促進會總幹事崔定邦預估，春節期間會有少量內地旅行團訪港，相信每日只是個位數，主要是短途行程，可能要到3月才見到內地旅行團增加。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍說，近期來自內地旅客的酒店預訂率微升約一成，相信由現時到春節，訂房未必上升很多。

香港新聞組／香港11日電

隨著港府大幅放寬防疫 措施，香港正邁向復常之路，但有學者嚴厲批評港府及醫學專家近三年來防疫失誤，沒有平衡經濟民生，讓人才流失，經濟重創。

香港大學經管學院講師阮穎嫻10日在明報撰文，比較了各地的防疫措施指數 ，全球防疫嚴厲指數的中位數於2020年上半年病毒傳入時收緊，2020年下半年開始穩步下降，2022年已經很寬鬆，人民生活恢復正常。

但當各國同時放寬，香港卻繼續封閉，猶如孤島，可能有長期影響；大部分國家和地區已經在做生意，香港沒法參與，人才及企業只好離開，而人才舉家遷出有固定成本，流失了未必回來。

反觀新加坡，同期間吸納不少來自香港的優秀人才，經濟表現不錯。

文章指出，香港防疫政策後知後覺，堅決清零令香港恢復步伐緩慢，蹉跎歲月，很多人因經濟逆境而生活困苦。