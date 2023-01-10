學者批評港府防疫失誤 讓人才流失

港府及醫學專家近3年來的防疫政策，有學者批評作法失誤，沒有平衡經濟民生，讓人才流失、經濟重創；圖為香港市民在中環出行。 （中新社）

隨著港府大幅放寬防疫 措施，香港 正邁向復常之路，但有學者嚴厲批評港府及醫學 專家近3年來防疫失誤，沒有平衡經濟民生，讓人才流失，經濟重創。

新冠病毒自2020年初爆發以來，港府大部分時間收緊市民的社交距離限制，並因應每波疫情不同而鬆緊不一，但大致上都嚴重衝擊經濟民生。

香港大學經管學院講師阮穎嫻10日在明報撰文指出，過去幾年，醫學及公共衛生專家掌握公共政策話語權，強調嚴防疫情，忽略了平衡抗疫與社會經濟。

文章比較了各地的防疫措施指數，全球防疫嚴厲指數的中位數於2020年上半年病毒傳入時收緊，2020年下半年開始穩步下降，2022年已經很寬鬆，人民生活恢復正常。

被譽為香港最強競爭對手新加坡的防疫政策，基本上與世界同步開放。

但香港及中國大陸一直都沒有放寬，直到2022年下半年香港才比較寬鬆一點，但與世界各地距離甚遠。

文章認為，這樣的防疫措施在2021年可能是一個勝利，因當時疫苗剛推出，人類還未建立對病毒的抵抗力，嚴厲措施令感染人數非常少，築起圍牆，牆內經濟活動如常。

但2021至2022年全世界逐漸開放，全球供應鏈重新建立，人與人、國與國交通趨頻繁，繼續不放寬防疫措施，令經濟停滯。

當各國同時放寬，香港卻繼續封閉，猶如孤島，可能有長期影響；大部分國家和地區已經在做生意，香港沒法參與，人才及企業只好離開，而人才舉家遷出有固定成本，流失了未必回來。

文章指出，經濟數據顯示，香港2020年受疫情重創，GDP收縮6.5%，2021年有不錯的反彈，GDP有6.3%成長，但2022年因嚴厲防疫，趕不上全球復甦的馬車。

根據IMF（國際貨幣基金組織）2022年10月的經濟展望數據，香港2022年經濟成長是成熟經濟體的倒數第二位，最後一位是澳門。

反觀新加坡，同期間吸納了不少來自香港的優秀人才，經濟表現不錯。

文章指出，香港防疫政策後知後覺，與部分衛生專家堅持將感染率降至零不無關係，而這不一定是香港社會的共同願望和整體利益；堅決清零令香港恢復步伐緩慢，蹉跎歲月，很多人因經濟逆境而生活困苦。

文章認為，設計公共政策必須看社會整體利益，而不是狹窄地只看自己部門目標。比如，只知道增加菸稅，卻不理會加菸稅會增加罪案，令基層菸民「萬上加斤」，吸食來歷不明的走私菸可能比正常香菸更影響身體健康。

文章指出，當討論超越醫學證據，到社會層面，有成本效益、道德考慮等，其他專家也要參與，社會也有討論空間，不是衛生專家說了算。

文章同時表示，香港放寬防疫政策與中國大陸推出「新十條」時間離奇地巧合，這給人跟風的印象，並不科學，須知道「一國兩制」下，香港放寬防疫政策不必與中國大陸同時推行。

文章表示，以「科學」作說辭，只為使防疫「去政治化」；收緊和放寬防疫不是單純的科學問題，而是公共行政，牽涉人權自由、經濟、民生。

而政策改變，可以是因為要服務國家、發揮香港功能，也可以是路線改變、過往路線破產，但不論原因為何，決策官員應勇於承擔責任，而不是龜縮在「科學」幌子後面；政治不是問題，不能向市民交代才是問題。