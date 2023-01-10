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香港疫歿者已打3針比率增 近月占逾半 專家籲打第4針

香港新聞組／香港10日電
香港新冠疫情死亡個案多數是長者，專家分析，應提高疫苗接種率。（中通社）
香港新冠疫情死亡個案多數是長者，專家分析，應提高疫苗接種率。（中通社）

香港過去數天單日新冠確診個案持續下跌，死亡人數仍高企，過去一周維持每日新增50至70多宗死亡。

明報報導，最近4周錄得的1215宗死亡個案中，54.6%曾打3針，比率較5個月前增近1.4倍。港府專家顧問許樹昌表示，近期不少死亡個案已打3針超過6個月，免疫水平因而下降，呼籲市民夠期便應接種下一針加強劑。

據報導，香港昨日增1萬1641宗陽性，1萬1318宗屬本地感染；醫管局公布多64名患者離世，其中32人料與染疫有關。最近4周（上月7日至本月3日）錄得1215宗死亡，其中54.6%的人生前曾打3針，與5個月前（去年7月20日至8月16日）的23%相比增近1.4倍。呈報個案病死率方面，最近4周為0.25%，打3針病死率則為0.19%。

報導引述中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，去年底參與醫管局的染疫死亡個案分析，發現近期已接種3劑新冠疫苗的死亡個案增加，不少人距離打第三針相隔超過6個月，免疫水平開始下降，呼籲市民滿6個月便應打第四針，長者和免疫力弱等高危群組應相隔3個月打第四針。翻查資料，過去一周平均每日有1.3萬人打第四針，較上月初日均近7000人接種增加近倍。

報導稱，被問目前公營醫療系統承受重症能力，許樹昌稱可參考需聞氧氣及入住深切治療部的人數，因聞氧氣反映出現呼吸衰竭，而目前約有50名新冠病人入住各公院深切治療部，情况遠比去年初好，當時每間醫院有20至30人留醫深切治療部。醫管局昨公布776人正接受氧氣治療。

報導說，新冠患者在內地和澳門已毋須隔離，對於港府曾透露將適時調整強制隔離安排，何栢良建議將新冠病毒病從法定須呈報傳染病名單刪除，反映已變成風土病。

另據文匯報報導，復常通關後，赴港旅客預計增多，坊間有擔心指，市面上已日趨恢復穩定供應的退燒藥物，將會再現搶購潮。香港製藥商會會長鄭香郡昨表示，因應疫情及冬季流感高峰，本地製藥廠早於去年11月就有所準備，增加退燒止痛藥產量，目前存貨量約夠本地使用兩三個月，面向公營醫療系統的藥物亦十分充足。

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