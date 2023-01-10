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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2男屯門站急奔 玩PK跳車頂拍片 港鐵報警

香港新聞組／香港10日電
北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

有玩Parkour（PK，港譯飛躍道）的青年8日在Instagram上傳一段片段，顯示其與另一青年從屯門市中心站跳上一列輕鐵車頂，沿途一直拿着手機錄影，表現相當興奮，更直呼「為你哋介紹屯門嘅夜景」，至下一站屯門站（即西鐵屯門站）由車頂跳下，急速奔跑離去；港鐵表示已經報警。

香港01報導，Instagram一名叫「tong_dogdogdog」的網民上傳一則影片，展示之前的「偉績」，其中一段是在一列輕鐵上玩Parkour。兩名男子相信是在屯門市中心站的天橋位置，跳上市中心站月台的瓦頂，等一列輕鐵到站的時候，再跳上車頂。

二人一跳上車頂隨即扶住車頂的凸起物作扶手，列車之後開動駛往下一個站，他們大喊「Let’s Go！嘩」、「屯門界KOL亨哥」，期間有爆粗口表達興奮心情。

兩人隨後在輕鐵駛到屯門站後，即從車頂一躍而下。據影片所見，當時月台的乘客寥寥可數，無留意二人在車頂跳下。二人跑到地面後深深呼吸，沒有說任何話，而影片配上字幕「文字無法表達嘅喜悅」。

影片後半部分，三名青年相信在12月31日晚上進入尖沙咀建築工地，隨後行樓梯到高處，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，看除夕倒數的加強版幻彩詠香江，大叫「最後啦最後啦，2023新年快樂」，直至元旦早上。

另據港媒報導，Parkour（中文稱飛躍道）於1980年代末由法國人所創，此運動沒有既定規則，運動員將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。1990年代起因電影 《Yamakasi》而在國際間流行。

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