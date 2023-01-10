旺出不旺入 逢春運憂染疫 通關首日僅5000內地客赴港

香港與內地8日通關，百業仍未走出寒冬，內地民眾赴港探親，卻又擔心會確診。（中通社）

香港 與內地免檢疫通關後昨日迎來首個工作日，關口運作大致暢順。不過，過去兩日在多個關口所見，部分市民不清楚過關安排及要求，拖慢流程，不少人甚至無法順利過關，一小時內便有六人須折返，當中有人誤以為社區免費檢測 結果能用作過關，結果因未能出示所需文件而折返。

綜合大公報等港媒報導，市民要準備好有效的證件、認可的收費核酸檢測結果和提早填寫電子健康申報資料等三件事，才可更快捷過關。有立法會議員認為，兩地應進一步加強宣傳，並適時考慮取消核酸檢測報告要求，改為只需快測證明即可過關。

昨日多為內地商務旅客搶飲頭啖湯。由於內地當局通關當天才復辦赴港旅行簽注，加上春運展開，不少人回鄉探親；且香港疫情未平，一旦赴港後確診會影響未能即時返回內地，導致通關首日香港僅有逾5000內地旅客入境。

入境處數據顯示，昨日截至下午4時，共有5萬2555人次出入境，包括往返內地、澳門 、台灣和海外的人士，少於前日首日通關同一時段的約7萬人次，當中有3萬3000萬人次出境，1萬9500萬人次入境。港鐵表示，昨日截至下午5時，逾1萬2000萬名跨境乘客，使用東鐵線落馬洲站。

內地旅客未見影，尖沙咀廣東道等傳統旅遊旺區，過去兩天人流稀疏。議員田北辰擔心通關後持續「旺出不旺入」，港人北上而不留港消費，反而會進一步打擊市道。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，內地旅客無顯著增加是預期之內，因為通關安排來得較突然，加上臨近農曆新年，內地人早已計畫好行程。她又指，內地旅行社料最快下月初恢復辦團，旅客主要來自廣東省等短途市場；個人遊旅客則預期下月中旬起復甦，下月底至3月會有較多人訪港。

此外，通關後香港首個實體展覽昨日在會展開鑼，包括香港玩具展、嬰兒用品展、國際文具及學習用品展三個展覽，合共吸引來自17個國家及地區、超過1000間展商參與。

有來自惠州的參展商首次參加香港玩具展，銷售總經理Sandy Xiao表示，生意超出預期，前來詢問產品的客人比想像中的要多，有來自歐洲、澳洲、香港的客人。