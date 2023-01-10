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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

香港高鐵可望1月15日前復運 廣、深先行

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地開始首階段免檢疫通關，市民十分期待高鐵可早日復運。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，高鐵日前已開始試運，目標為不遲於1月15日復運，將先開通往返香港至深圳及廣州的班次，跨省及長途班次則會遲些恢復。有工會引述消息指，香港高鐵將駛往廣州東站取代城際直通車，估計直通車不再復運。

綜合文匯報、明報報導，港府暫計畫高鐵於周日復運，正與內地部門磋商落實班次及時間表等。港鐵早前稱將於復運前三天開始售票，換言之市民或在12日起可買票。港鐵昨日未正面回應售票安排，僅稱若有消息會適時公布。

運輸及物流局表示，港鐵與中國國家鐵路集團及口岸工作人員正密鑼緊鼓為復運作準備。林世雄與副局長廖振新等昨日到高鐵西九龍站視察，聽取港鐵代表匯報高鐵試運和其他準備工作進展。

另外，林世雄昨日出席電台節目時表示，口岸及鐵路公司的員工正熟習程序，高鐵會循序漸進復運，先開通香港往返至深圳及廣州的班次，而跨省及長途班次會遲些恢復。

至於跨境碼頭及機場口岸無設入境限額，林世雄表示，如果有需求，航空公司及船公司會增加班次，目前航空公司已增加往返北京、上海等航班。他說，入境人士要有票才可登機登船，因此無須就機場及碼頭口岸設定上限。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強昨表示，1月8日起高鐵便開始試運，跟隨時間表駕駛列車由香港來往廣州，目前準備工作順暢。

至於停運三年的城際直通車會否永久停運，林偉強指出過去兩年，城際直通車的相關職員已退休，或者被調職，「他們到不同崗位繼續工作，很大可能這班人不會返回到原先崗位工作。」他亦表示，城際直通車的車廂停放在車廠中，因技術原因復運城際直通車的難度較高。

林偉強指出，城際直通車駛往廣州東站需時兩小時，但高鐵日後若由西九龍站駛往廣州東站，車程一小時，覆蓋車站更多、班次更頻密。

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