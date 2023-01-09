澳門煙火氣重現 酒店預訂8成 通關首日逾3.7萬旅客入境

內地及港台入境澳門8日起免核檢，適逢周末，澳門大三巴牌坊迎來一波旅客，人氣旺盛。（中通社）

由內地、香港 或台灣入境澳門 ，8日起如7天內無外國或其他境外地區旅居史，可以免核酸檢測「通關」。當日，澳門多地人流大增，出現久違「煙火氣」。澳門酒店旅業商會會長張健中表示，8日後澳門酒店預訂率約有七至八成。澳門電台報導，截至晚上9時，各口岸出入境總人數35萬1994人次，其中入境旅客3萬7975 人次。

中通社報導，在澳門關閘口岸，出入境通道人氣「火爆」。不少內地居民過關到澳門購置年貨或遊玩，口岸附近的商業街人流如織。放眼望去，在一排排商家、店鋪裡，有許多消費者拿著袋子在排隊購買物品。在各式的小吃店和茶餐廳，食客們圍坐在熱氣騰騰的美食 前盡情享用。

在大三巴牌坊，必經的手信街擠滿了遊客。在氹仔的官也街，整條街人來人往。有店鋪老闆透露，「通關」放寬對生意的提振作用很明顯，相信很快能達到疫情前的水準。氹仔多家大型商場人氣明顯也較以往旺盛，許多商戶推出消費優惠計畫，吸引不少顧客排長龍付款。

當日澳門多個景點還有一些「特別」的來客。因應最新利好的入境措施，澳門旅遊局邀請了一批香港「網紅」於8日乘車經港珠澳大橋口岸抵達澳門，開啟兩天一夜的「潮玩」模式，親身體驗澳門多元「旅遊+」樂趣。行程包括參觀澳門大賽車博物館、澳品薈、科學館心形樹及「2022幻彩耀濠江」燈飾布置，並品嘗澳門「創意城市美食之都」的各種特色美食等。

澳門酒店旅業商會會長張健中表示，據統計，8日後澳門酒店預訂率約有七至八成。春節是全年旅遊旺季，按經驗預訂高峰在節假日五天至一周前，預期春節檔酒店入住率能達九成。目前，酒店旅遊業界已做好充足準備迎接全球旅客，冀提供豐富創新的旅遊產品和更優質的服務。

隨著澳門入境措施逐步放寬，澳門旅遊局也啟動了新一輪宣傳推廣活動，全力擴客源，經濟及科技發展局聯同商會團體利用電子平台提供折扣優惠及大抽獎，加上春節系列盛事活動，料將進一步吸引旅客到澳門度假消費，推動疫後經濟復甦，提振市場氛圍。