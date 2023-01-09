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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

香港消費者信心指數升35% 創4年來新高

香港新聞組／香港9日電
去年第四季度香港消費者信心整體指數錄得86.8，與去年同期相比亦顯著上升22.9%。圖為日前閉幕的香港工展會吸引過百萬人次入場。（中通社）
去年第四季度香港消費者信心整體指數錄得86.8，與去年同期相比亦顯著上升22.9%。圖為日前閉幕的香港工展會吸引過百萬人次入場。（中通社）

2022年第四季度兩岸及港澳消費者信心指數結果昨日公布，香港消費者信心整體指數錄得86.8，較上一季度顯著上升35.2%，與去年同期相比亦顯著上升22.9%，為2018年第三季度以來最高水平。

文匯報報導，兩岸及港澳消費者信心指數調查和編制由首都經貿大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台灣輔仁大學共同完成。指數評分範圍為0至200，小於100表示「信心不足」，大於100表示「有信心」。香港城市大學管理科學系以計算機隨機抽樣、電話訪問的形式，共訪問1000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。

在六個消費者信心指數中，香港第四季度有五個分指數均顯著上升。其中，市民對生活狀況方面的信心分指數為103，與去年同期相比顯著上升23.5%，與上一季度相比亦大幅上升39.8%，成為港人最有信心的範疇。

對就業狀況的信心分指數錄得100.4，顯示受訪者對此範疇的信心持中立態度；對經濟發展和購買房屋的信心分指數分別錄88.4和77.3，兩項指數雖然都顯著上升，但分指數的絕對數值不高，反映消費者的信心仍不足。

值得一提的是，港人對投資股票信心分指數為84.5，與去年同期相比顯著上升24.1%，較上一季大幅上升62.8%，該項指數不再是信心最低的分指數。第四季度，港人對物價狀況的信心分指數為67.1，在所有信心指數中錄得最低，反映消費者對香港的物價狀況最欠信心。

兩岸及港澳消費者信心指數其他調查結果顯示，2022年第四季度，內地消費者信心總指數錄得103，處於樂觀區間；澳門消費者信心總指數錄得77.56，較上季相比上升8.69點；台灣消費者信心總指數錄得89.15，仍最擔憂物價水平。

指數 香港 澳門

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