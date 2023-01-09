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﻿香港名店人龍再現 上水藥房未見拖篋潮

香港新聞組／香港9日電
隨著香港與內地免檢疫通關，尖沙咀﻿名牌店人龍再現。圖為尖沙咀街頭人頭攢動。（中通社）
隨著香港與內地免檢疫通關，尖沙咀﻿名牌店人龍再現。圖為尖沙咀街頭人頭攢動。（中通社）

名店林立的香港尖沙咀廣東道，昨午街道上已有不少內地遊客，有人拖著小型行李篋，一手挽著數個名店購物紙袋，另一手則滑著手機地圖應用程式尋找心儀商戶，精神抖擻。部分特別受內地人鍾愛的名牌店，門外更持續有十多人排隊。

大公報報導，昨晨赴港的深圳居民楊小姐表示，疫情前經常到港購物，認為香港的名店集中，部分牌子的款式亦較齊全。她高興地說，自封關後已累積了一堆「待購名單」，所以迫不及待在通關首日來港。

至於藥房的情況，通關前有上水居民擔心區內會否被內地客迫爆，或令昔日成行成市的藥房死灰復燃，惟昨日上水及大圍藥房並無人潮出現，只偶有內地客拉著行李篋來「掃貨」。而止痛藥及消炎藥等抗疫藥品未見搶購潮，大部分藥房仍有存貨，價格比早前高峰亦回落不少。

上水龍豐藥房一名職員透露，昨日未見有大批水貨客，人流及銷情與通關前的周末差不多，他認為炒賣和搶藥潮可能已經過去，港府實施限帶藥物過境措施也對藥房生意有影響。

此外，旺角通菜街一帶，昨日南下的內地旅客不算多，排檔更出現不少吉舖，有商戶預期，到農曆年生意才會逐步恢復。

昨日旺角街頭多間小食店有人排隊，不過下午時段的街鋪食店，生意仍然淡靜，多間食店的入座率只有兩至三成，甚至有店舖「零顧客」。

女人街昨日營業的檔位僅約五至六成，部分位置甚至出現吉舖。有商戶反映，疫情期間遊客絕跡，唯有寄望恢復免檢疫通關後，生意逐步恢復。

港九新界販商社團聯合會常務副主席譚潤表示，排檔「吉舖多，生意少」，因疫情後遊客絕跡，不少檔主轉行。他估計，要等待疫情真正成為過去，內地及海外遊客數量回復疫情前，排檔生意才有明顯改善。

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