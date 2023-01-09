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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

內地飛香港機票 預訂量比上個月暴增3倍

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中新社昨引述內地「去哪兒網」網上旅遊平台數據報導，上月27日至本月7日，香港的機票預訂量，比上個月同期增長逾3倍。

明報報導，通關首日，汕頭市商務局經貿交流團昨日率先訪港，與莊柏醫療集團就兩地醫療發展交流。汕頭市商務局局長林楚雄表示，汕頭今年將陸續落實部分醫療政策，例如醫療器械進口，形容汕頭現正面臨「前所未有的發展機遇」。

據報導，前食衛局長、莊柏醫療顧問高永文表示，汕頭近年經濟民生發展迅速，望日後加強兩地聯繫，促進中港醫療融合，使港式醫療、包括國際化醫療技術及以病人為中心的文化等，順利在大灣區落實。

報導稱，被問通關後會否增加醫療交流，高永文稱疫情期間粵港澳在醫療領域一直有合作，香港與內地保持緊密聯絡；另稱若香港醫療人士有意前往廣東省或汕頭市，他會積極促成及組織交流團到廣東省及澳門交流。

報導說，通關初期，每日北上及南下各有6萬人配額，被問是否足夠，高永文贊成當局採取較保守的限額，料兩地部門會密切留意通關後運作，若運作暢順將增加配額。對於香港對內地及海外入境者接種疫苗要求不一，他稱理解目前安排，相信隨着香港逐步復常，會在適當時候解除對海外入境者的接種要求。

此外，報導引述莊柏醫療昨稱，因應通關，將提供自費復必泰二價新冠疫苗供內地遊客接種，現時平台預約人數不多，暫不會貿然採購大量疫苗。

香港 疫苗 澳門

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