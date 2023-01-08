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最具傳染性新變種襲香港 入院童重症增加

香港新聞組／香港8日電
香港目前半歲至3歲幼童接種率僅24%。圖為幼童接種復必泰疫苗幼兒配方。（中新社）
香港目前半歲至3歲幼童接種率僅24%。圖為幼童接種復必泰疫苗幼兒配方。（中新社）

香港昨日新增1萬5850宗新冠確診個案，並首見最具傳染性的新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，涉及一名24歲英國抵港女子。伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院共有3名染疫幼童情況危殆及嚴重。

綜合文匯報、大公報報導，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指出，近日入院的重症兒童個案增加，其中嘶吼症多達每日兩至三宗，以未打針或未打齊針幼童居多。近日有「零針」4歲幼童遭受病毒「三重夾擊」，第二次確診新冠病毒，同時感染鼻病毒、副流感病毒，出現發高燒與嘶哮症，幸及時求醫並服用口服類固醇，現時已經出院。

由於香港6個月至3歲的幼童接種率僅24%，除了部分幼童已感染，仍有一半幼童未接觸新冠病毒、缺乏免疫力，他呼籲家長盡快為子女打疫苗

香港與內地首階段復常通關，兩地人流往來勢顯著增加，關日華昨日在接受電台節目訪問時形容這是好事，但呼籲計畫帶子女外遊的家長，應先為他們接種新冠疫苗，又強調新冠疫苗有效降低重症，亦無嚴重副作用。「打完疫苗不是立即有保護效力，要兩星期才產生足夠抗體保護，距離春節只有兩星期。如果計算時間，想回內地與親友團聚就應該盡快打針。」

他表示，過去3年，無數幼童接種了新冠疫苗，已證明新冠疫苗安全。當青少年接種復必泰（BNT、輝瑞）疫苗第一針與第二針的間距，由21天延長至8星期後，再無出現心肌炎的情況，之前曾有此症的青少年均已康復，沒有後遺症，而科興疫苗更從未出現過心肌炎個案。

關日華指出，近期香港疫情持續在一、兩萬宗高位，入院兒童重症個案增加，並集中於3歲以下幼童，尤以未打針或未打齊針幼童居多。以新冠常見兒童重症「嘶吼症」為例，疫情前，一個冬季通常只見一、兩宗，但目前每天接到兩三宗新冠引發的嘶吼症個案。雖然醫生已掌握有效治療嘶吼症的方法，但患者在送到醫院前症狀嚴重，令不少家長非常擔心。同時，新冠引發的急性腦炎、嚴重肺炎及兒童多系統發炎綜合症亦有上升趨勢。

疫苗 香港 疫情

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