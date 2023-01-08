復常逢農曆新年 香港餐飲月銷售額或達12億美元

過去3年受疫情 影響，本地餐飲業處於低迷狀態，今日首階段復常通關開始後，作為美食之都的香港 將強勢回歸。

文匯報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨預期，復常通關初期訪港旅客會以廣東省的個人遊旅客為主，而他們傾向光顧本地有代表性的特色食肆，而旅行團一般來自內陸省份，估計需一定時間才可以大量成團，屆時經營團餐的食肆亦將受惠，加上傳統農曆新年來臨，在喜訊不斷的情況下，相信餐飲業勢必恢復暢旺，全港月銷售額或高達百億港元（約12.8億美元）。

香港賓館業界亦做好迎客準備，早早開始清潔消毒客房，估計待復常通關安排運作暢順後，在臨近農曆新年時將會有大量內地訪客抵港，屆時賓館生意應會變得興旺。

黃家和表示，今日是首階段復常通關的首天，餐飲業界預期兩地往來人士會較多，故業界已作出相應準備，主要在服務人手方面，「疫情下好多餐飲從業員離職、轉行，現在請人比較困難，也有些員工聽見復常通關就即時請假回鄉探親，我們的人力資源成本有些增加。不過，復常是一個長遠的政策，過多一段時間後兩地恢復全面互通，往來會有更多人，我們的部署還要再加強。」

談到本月的餐飲業市道，黃家和感到十分樂觀。首先有逐步復常通關的利好消息，又有農曆新年帶動節日氣氛，且經濟形勢好轉，「股市都升了」，相信市民和遊客的消費意願會較高，許多公司、團體等會舉辦春茗、團拜等宴飲活動，促進飲食消費，「12月有聖誕節 ，餐飲消費也是好景，估計當月有90億元至95億元的銷售額，1月應該會更佳，可能做到100億元。」