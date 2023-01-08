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復常首團 廣東企業逾千人參加香港玩具展

香港新聞組／香港8日電
廣東汕頭市「百企千人」赴港參展團隊7日出發。（新華社）
廣東汕頭市「百企千人」赴港參展團隊7日出發。（新華社）

內地和香港今日開展復常通關，香港貿發局華南區首席代表黃天偉昨日表示，為了促進廣東企業出口，貿發局迅速積極地聯同廣東省商務廳組織1000多名廣東省企業代表赴港參加香港貿發局舉辦的香港玩具展、國際文具及學習用品展和嬰兒用品展，目前，歐美等地買家已有上萬人報名前來採購。

文匯報報導，該三項展覽將於9日至12日在香港會議展覽中心舉行，這也是2023年「粵貿全球」境外重點展覽平台線下展的首站，是內地與香港首階段復常通關赴港參展的首團。一些廣東企業表示，十分期待此次香港參展，有的企業甚至豪氣地表示，可以簽約上千萬元人民幣（約逾146萬美元）的訂單。

內地與香港今日落實首階段復常通關，安排對廣大內地企業而言是巨大的機遇，香港作為他們拓展國際貿易和出口的平台，帶來很好的發展機會。黃天偉表示，逐步復常通關對香港和內地無數企業帶來很大的利好，復常通關後可實現人才、資金、信息等順暢流通，物流效率也將有很大提高。

他稱，廣東省商務廳為了推動企業「走出去」和力拚出口經濟，推出「粵貿全球」，是廣東省貿易發展「十大工程」之一，香港貿發局30多項展覽被納入2023年「粵貿全球」中國廣東商品境外展覽平台。

黃天偉表示，兩地8日通關，香港貿發局迅速積極地聯同廣東省商務廳，組織廣東「千人參展團」協助廣東省企業赴港參加香港玩具展，讓廣東企業能夠第一時間受惠於復常通關政策，促進經濟復甦。今次三項展覽總共吸引來自17個國家及地區、超過1000家展商，包括多個展團。其中香港玩具展內地展團有超過250家展商，吸引超過120家來自廣東省企業參展。

廣東參展團代表汕頭市禾星協力科技有限公司總經理陳豫中表示，公司主要從事科技積木、遙控車和益智類玩具產品銷售，2022年銷售收入達5000萬元人民幣。此次他十分期待香港展覽的收穫，因為已經預約了西班牙、以色列和美國等客戶到香港見面洽談，平時與他們就有密切的貿易關係。他預期此次展覽簽約訂單將在1000萬元人民幣以上。

香港 2023 以色列

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