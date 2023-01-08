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通關了 已41萬港人預約北上 新春有望取消配額

香港新聞組／香港8日電
香港與內地8日通關，大批市民7日前往中環檢測站接受核酸檢測。（中通社）
香港與內地8日通關，大批市民7日前往中環檢測站接受核酸檢測。（中通社）

疫情3年來，香港今日起與內地恢復首階段免檢疫通關，涵蓋7個口岸，至昨晚6時累計逾41萬人預約未來8周前往內地，香港預約平台顯示目前沒有日子全部額滿，只有個別口岸部分時段滿額。而內地預約平台顯示至昨晚10時約6900人預約今日赴港。

香港來往澳門的渡輪服務8日起逐步恢復，市民7日到上環港澳碼頭購買船票。（中通社）
香港來往澳門的渡輪服務8日起逐步恢復，市民7日到上環港澳碼頭購買船票。（中通社）

綜合明報、大公報、文匯報報導，農曆新年前預約北上人流大增，其中年廿九（20日）深圳灣口岸、落馬洲支線及港珠澳大橋（珠海）3個口岸均全日滿額，當日僅剩每日限5000人的文錦渡口岸可預約。

有立法會議員希望在農曆新年前後，通關名額增至10萬，商務及經濟發展局局長丘應樺在香港電台節目《星期六問責》表示，通關加強兩地人流、物流等各方面增長，亦製造良好氣氛，尤其農曆新年將至，兩地市民可以互通。若通關過程順利，可盡快加大名額甚至取消配額，整體商業情況也會跟隨步伐恢復。

市民須持48小時內核酸陰性證明才可往返兩地，日前部分檢測站出現排隊人龍。報導說，而香港每日自費檢測量約12萬，現時每日只1萬人網上預約檢測，強調檢測量足夠。他又稱，港府計畫農曆新年後恢復跨境學童往返兩地上課，以往經口岸到香港讀書的學童逾2萬人，會考慮安排以快測取代。

報導指出，至於新年南下人潮，鑑於內地僅開放預約未來一周名額故暫時未知，但系統顯示未來一周維持每日數千人預約赴港。

今日起港人北上如經深圳灣、落馬洲支線、文錦渡及以私家車經港珠澳大橋往內地，須預約配額，前3個口岸每日共限5萬人，大橋限1000人。港人今日起前往澳門不再須出示任何新冠檢測證明，疫下停運近三年的港澳跨境船亦復航，來往上環港澳碼頭及澳門氹仔碼頭航線。隨著香港進一步走上復常，「安心出行」熱線及設於25個港鐵站的流動支援站今日起停止運作。

香港 檢測 澳門

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