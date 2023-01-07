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疑單輪車充電起火 15歲港女葬身火海 近百居民逃生

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

俗稱「風火輪」的電動單輪平衡車又發生起火奪命意外。大圍美林邨一單位住戶的「風火輪」，昨清晨懷疑電池充電時起火，火勢迅速蔓延燒著全屋，女戶主負傷逃出單位呼救，但其15歲女兒及男住戶被困屋內，近百居民緊急逃生。消防員破門入屋灌救，在大門口發現少女焦屍，男女戶主及4名鄰居送醫院。

文匯報報導，現場為美林邨美槐樓26樓一單位，住有45歲姓張女戶主和其44歲姓麥男朋友，以及女戶主的15歲讀中三女兒黃皓盈。據鄰居潘先生表示，張婦一家搬入上址約兩年多，平日男女住戶早出晚歸，並不時會使用「風火輪」電動單輪車出入，亦曾見過戶主女兒帶同學返家玩耍。

潘憶述，火警發生時他尚未入睡，其間突然聞到燒焦味及聽到火警單位外傳出女子拍門激動大叫「阿盈、阿盈」。

他從防盜眼查看，發現涉事單位大門火光熊熊，女戶主手部受傷，被人拉住不斷叫她離開。由於家中有長者及走廊滿布濃煙，潘先生決定留在家中用濕毛巾封住大門縫隙等待救援。

火警在昨日清晨5時許發生，肇事單位冒煙起火，女戶主負傷逃出單位後全屋已陷入火海，冷氣機也燒到飛墜樓下，女戶主不斷拍門激動呼喊女兒名字。消防員趕至破門入屋射水灌救，約20分鐘後將火救熄，分別在近大門位置發現15歲少女燒焦的遺體，並在廁所內救出燒傷及吸入濃煙昏迷的男住戶，又在同層梯間發現面部及雙手燒傷的女戶主，另有4名鄰居（10歲至63歲）逃生時吸入濃煙不適。火警中，消防員在不同樓層共疏散30名住客，另有50名居民自行疏散至安全位置。

重案組探員從單位內檢走嚴重焚毀「風火輪」等證物作進一步化驗，經機電工程署和鑑證人員調查後，不排除因「風火輪」的電池起火引致火警。15歲女死者有待進一步驗屍確定死因。6名傷者中，姓張女戶主和姓麥男朋友昨晚仍留院，情況嚴重。

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