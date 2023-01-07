港迎通關 海陸「撲飛」搶閘預約 逾34萬人登記出境

港澳渡輪碼頭重新開放，旅客6日排隊購買前往內地和澳門的渡輪船票。（Getty Images）

香港 8日起與內地首階段復常通關，跨境巴士和船運陸續恢復運作，由於從香港入境澳門不需要核酸檢測 陰性證明，上環港澳碼頭昨晨大排長龍「撲飛」（搶票），人龍一度有逾百人。港府線上預約方案5日晚間6時開通，截至昨日下午6時，已有34萬人透過網上預約系統，預約出境前往內地，部分口岸個別時段的過關名額已爆滿。

綜合文匯報等港媒報導，通關初期港鐵來往上水至落馬洲站的列車，每天大部分時間維持四至八分鐘一班車，港鐵過境鐵路總管張志強表示，落馬洲站成為通關後第一個連結兩地的鐵路站，港鐵8日會增添約100個人手應付人流，有信心可應付開關後的人流。

有市民表示，疫情三年未能前往澳門會朋友，這次出行要多逗留數天，玩到盡興。有市民計畫全家人到澳門度假，感受不一樣的農曆新年。

家鄉在廣東雲浮、三年未見父母的鍾伯伯亦前來問詢購票情況，無奈跨境巴士售票處只有去到深圳灣的車票出售，去內地其他城市的車暫無安排，「預約是預約到了，但不知道如何回去，畢竟巴士只去到深圳灣，深圳灣那邊是否有巴士到雲浮還不清楚我打算去中旅社詢問情況。」

在中國客運碼頭，由於昨日並未開放售票櫃枱，有市民昨晨前來欲購買船票卻「摸門釘」。運營相關服務的珠江船務昨日表示，復常通關初期，為避免線下售票點出現人群壅堵，暫時只在該公司的官方網站提供實名制售票服務，香港市區售票處（中港城售票處、港澳售票處）暫不提供售票服務。

中港1月8日7個口岸恢復通關。（路透）

在復航初期，珠江船務每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口4個航班（2進2出）、中國客運碼頭往返深圳機場 碼頭6個航班（3進3出），並會於短期內陸續恢復其他航線及加大航班密度。

其中，由中國客運碼頭往返深圳機場的新航線，旅客只需一小時航程便可到達深圳機場碼頭，香港國際機場海天客運碼頭往內地轉船服務也同步恢復，初期將安排香港國際機場往蛇口7個航班，方便海外旅客通過香港國際機場轉船返回內地。

此外，港府昨日表示，跨境人士即日來往兩地，可憑48小時內的有效核酸報告過境，毋須做多一次檢測，並可下載電子紀錄供口岸人員核查。在社區檢測點，昨日自費接受核酸檢測的人數增加，部分檢測點今日上午預約滿額。