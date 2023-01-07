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歷來最大 港廉署搗破6400萬美元樓宇維修貪汙案 拘49人

香港新聞組／香港7日電
香港廉署偵破樓宇維修貪汙案，涉及的合約金額總值超過5億港元，共拘捕49人。（取材自廉政公署）
香港廉署偵破樓宇維修貪汙案，涉及的合約金額總值超過5億港元，共拘捕49人。（取材自廉政公署）

香港廉政公署收到市民舉報深入偵查，搗破歷來最大宗樓宇維修工程貪汙案，涉及10份工程合約，總額超過5億元（港幣，下同，約6403萬美元）。案件牽涉不同樓宇，有大型私人屋苑，也有居屋、單幢式舊樓，甚至工商廈，且遍布全港。廉署4日拘捕集團主腦及骨幹等合共49人。

大公報報導，涉案集團涉賄賂大廈法團及物管職員等，進行俗稱「大圍收」勾當，操縱維修工程合約的招標過程。

廉署於4日採取「火網」行動，拘捕49人（43男、6女，由25至73歲），包括集團主腦（建築公司東主），以及工程顧問、承辦商及行內的中間人等骨幹成員。其餘被捕人包括法團成員、業主委員會成員、物管公司職員及其他工程顧問公司職員等，部分骨幹成員有黑幫背景。案件涉及10份工程合約，總額超過5億元，當中包括逾億元的巨額大廈維修。

廉署執行處助理處長莊家樂表示，今次執法行動及時堵截了一個極具組織和規模的犯罪集團，涉案的10份工程合約中，有8個項目未展開工程，即這些業主未有損失；而已展開工程的其餘兩個項目亦已通知該樓宇的持分者。

值得一提的是，案件來自早前收到一名市民的舉報，經人員調查後揭發背後牽涉該犯罪集團，並成立特別調查小組跟進。

莊家樂舉例，其中一宗個案，涉案集團疑曾安插工程顧問到一大型屋苑的業委會，並誇大維修工程需約2000萬元，金額「湊巧」與部分承建商標書相近，但經業委會另聘的獨立顧問估價卻只需900萬元，相差超過一倍。涉案集團涉嫌提高估價及安排其他承建商同樣以高價入標。

廉署執行處首席調查主任余顯麗表示，集團可謂「大小通吃」，涉案項目囊括逾億元至數千萬元的大廈維修，以至數百萬元的升降機工程、太陽能裝置工程等，部分涉及政府合約。樓宇類型包括大型私人屋苑、居屋、單幢式舊樓及工商廈，範圍遍布全港。

是次拘捕行動動員300人，廉署人員搜查全港共百處地方，檢獲大量證物。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

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