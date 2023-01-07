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香江風情／中港通關潮起的喜、盼、憂

香港特派員李春／香港7日電
北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

與內地確定通關方案，是香港這些天的大事，有人心潮澎湃，有人處之淡然。通關方案公布，5日晚間6點開機可預約，到夜裡11時預約出25萬人，以1天5萬名額計，相當於5小時約出5天額度，那是最激動的表現。

說中港通關，易有誤會，令人誤以為過去三年中港間門庭深鎖，其實疫情最瘋狂時，關口也有條門縫，之前不僅香港人內地人，不少持其他身分者也都擠在深圳灣口岸進出內地，只不過有來回強制隔離之苦。

通關1天名額6萬，與過去一個羅湖口岸每日往還數十萬沒法比，但終是好事，且在春節前開通，不少香港人終於可返鄉過年、親友團聚。反向觀之，通關對內地居民來說也是喜訊，因跟去其他外國比是真通，大家都知道「動態清零」關出好多精神病，這回可以重溫自由行。

港府說到通關特別強調提振經濟，這話要看怎講，如從香港上水藥房街的由死城開始變活，從私家診所為迎接內地居民來打疫苗潮摩拳擦掌，那就不僅是提振而是振奮。但香港整體經濟要由死盤活，那就還早。

香港大學香港經濟及商業策略研究所最新預測，香港去年全年經濟收縮3.1%。今年穩健復甦增長率可達2.5%，這由收縮到增長，算進去了通關因素。因中港恢復通關，有助就業市場改善，失業率由估計去年第4季的3.7%，回落至今年首季的3.5%。不過多個發達經濟體為打擊通膨推行貨幣緊縮政策，利率攀升限制香港上半年經濟增長。

真正利好香港經濟的，是中港物流通關。香港貿易發展局研究總監范婉兒說，香港與內地間物流通關對香港出口影響大，去年首九個月陸路物流大跌53%，不能通關明顯影響陸路取貨，運輸成本及時間亦增加，相信跨境物流將在春節後逐步理順。但她提醒，就算占香港出口比重較大的內地前景正面，但外圍環境仍不明朗，例如歐洲面對衰退憂慮，亦要關注美國處於升息周期影響消費。

在人員往來之喜、經濟提振之盼外，仍有一點憂慮。自從取消大部分隔離措施之後，香港本地感染者逐步增加，輸入確診個案也明顯增加，香港急診室爆滿診所預約也爆滿，通關後會否疫情重熾，仍未可知。

香港 疫情 就業

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