「有本事來捉我」 前中大學生會成員煽獨被捕

北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕,該署近日設立網頁,公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖:shutterstock)

曾為中大學生會敬文書院民選代表的王浩鏘,涉透過社交平台轉載刊物「羊村繪本系列」的下載網址,配上「Catch me if you can(有本事來捉我)」字句,又在「連登討論區」發布港獨、抵制防疫 政策、煽動推翻中央及香港 政府等留言。警方國安處昨早在九龍區將他拘捕。

明報報導,24歲王浩鏘曾為中大學生會成員。警方持法庭手令搜查其住所,檢獲「懷疑曾用作發布煽動意圖信息」的電子通訊工具。調查顯示,王涉嫌於去年11至12月期間在網上社交平台持續發布具煽動意圖的信息。

據報導,被捕人涉曾用其個人連登帳戶在多個熱門帖文中發布多個具煽動意圖的留言,包括宣揚港獨主義、煽動推翻中央及香港政府、針對司法機構、法官及執法人員煽動仇恨及呼籲抵制防疫政策等。另外,王亦曾在其facebook轉載「羊村2.0」專頁的帖文,配上「Catch me if you can, motherfxxker」字句,帖文附有刊物「羊村繪本系列」的下載網址。

報導說,羊村案於去年9月判刑,5名被告被判囚19個月,國安法指定法官郭偉健當時批評涉案繪本「荼毒孩童」。

2021年內地「新疆 棉」爭議成為社會焦點,同年有人設立「香港維吾爾人權關注組」,在不同地區擺街站,呼籲市民杯葛新疆棉。文匯報去年報導稱,關注組大部分成員來自大學學生會,其中一人為王浩鏘。

另外,報導稱,王自中學起便活躍於社會運動,2012年反國教運動期間,他帶上「我不信中國模式」的海報與家人一起遊行;亦在2014年佔領中環運動期間與同學組成「支援中學生罷課行動關注組」,在校內派發黃絲帶。