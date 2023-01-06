憂通關後再爆發疫情 港人接種疫苗倍增

中港恢復通關在即，有香港民眾擔心會再爆發疫情，趕在通關前接種疫苗。（路透）

中港恢復通關在即，預期疫情 籠罩下藥物及防疫用品需求大增。港府醫務衛生局局長盧寵茂表示，會確保提供足夠檢測服務及保障醫療系統，不排除立法規管買賣退燒藥。重申短暫赴港的非香港 居民，不能接種港府提供的免費疫苗 ，最快1月上旬可到私營機構自費打針。

近期港人日均新冠疫苗接種量，由約1萬劑增至最多逾2萬劑。有香港民眾表示，擔心通關後香港會再爆發疫情，趕在通關之前接種疫苗。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港特首李家超去年12月24日由北京述職返港表示，北京中央同意逐步有序通關，希望1月中前落實。去年12月28日，李家超表示目標在今年1月15日前落實通關。政務司司長陳國基今年1月1日在社交網站發文，表示努力爭取最早在8日實施陸港首階段通關。

而中國國務院港澳事辦公室網頁昨天宣布國務院決定優化內地與港澳人員往來措施，自1月8日起恢復對港澳通關並取消核酸檢測。

據「香港新冠疫苗接種資料概覽」官網資料，香港去年12月24日接種了1萬854劑疫苗，12月28日增至2萬6劑，12月30日更增至2萬1217劑。今年1月1日接種了1萬101劑次疫苗，2日接種了9899劑次，3日再升至2萬3劑次，4日接種劑次也有1萬8038。

近期市民接種的疫苗中約八成是復必泰（BNT、輝瑞）二價疫苗，如1日及2日分別有8467劑及8006劑接種的疫苗屬復必泰二價，3日增至1萬4528劑，4日也有1萬3439劑接種的疫苗屬復必泰二價。

港人楊小姐表示，去年12月28日想在政府網站預約接種復必泰二價疫苗，很多日子已滿額，要等到1月2日才能接種。她說，自己有基礎性疾病，已經接種了3劑復必泰疫苗，因為陸港將會通關，而且內地疫情嚴重，擔心通關後香港會再爆發疫情，所以希望通關前接種疫苗，會較為安心。

另一名港人陳先生說，之前一向不太想接種疫苗，但因為港府執行「疫苗通行證」，即進入餐廳堂食必須接種疫苗，所以才接種。現在因為中港將通關，擔心會有大批內地旅客赴港接種疫苗，到時疫苗會缺貨，所以想趕在通關前接種疫苗。