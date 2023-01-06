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預訂滬港機票增6成 料香港春節迎旅遊高峰

香港新聞組／香港6日電
兩地復常通關安排發布後，預計春節假期內香港將會迎來久盼的旅遊高峰；圖為香港邊境，背景是中國深圳的天際線。（美聯社）
兩地復常通關安排發布後，預計春節假期內香港將會迎來久盼的旅遊高峰；圖為香港邊境，背景是中國深圳的天際線。（美聯社）

兩地復常通關相關安排發布後，內地赴香港航班查詢量迅速攀升，僅春秋航空方面，春節前一周內上海─香港機票預訂量就增長了六成。春秋旅遊方面表示，預計春節假期內香港將會迎來久盼的旅遊小高峰。

文匯報報導，春秋旅遊副總經理周衛紅表示，港府5日宣布的復常通關政策在當前形勢下是合適的，對赴港遊甚至是香港航空業有著非常積極的拉動作用，同時也考慮到了疫情的防控需要，在年關將至、剛剛復常通關之際採取了較為穩妥的方式。

在周衛紅看來，乘坐航班抵港的內地遊客人數不受配額限制的規定，對於遠端旅遊消費很具鼓勵作用，「一般廣東深圳等地因赴港相對容易，過去的內地人也不一定是旅遊，而北京上海等地飛抵香港的內地人則多為遊客。這樣的措施對於鼓勵旅遊，拉動航空客座率都很積極。對於香港機場和航空業的振興更是意義重大。」

而復常通關伊始並未完全放開，而是採取了一定限額的穩妥方式，周衛紅認為是十分必要的。「再過兩周就是春節了，人員物資的儲備，各方面的供應都需要時間，如果一下子太大量也不太合適。」

目前，鑑於文旅部尚未允許旅行社重啟出入境旅遊的「跟團遊」，因此眾多旅行社的產品銷售目錄中，仍然以單項服務為主，如預訂酒店等。但周衛紅十分樂觀，她說從目前的數據看，當前的一系列政策已經對驅動消費，驅動香港旅遊市場復甦有著積極影響，「在接下來的春天裡，我們覺得，只要疫情防控比較得當，香港會受到更多遊客的青睞。尤其對於上海，滬港交流往來頻繁，接下來無論是商務文化交流，還是航班量，一定會進一步放開。」

廣東省旅行社行業協會執行會長、廣東悅中旅遊有限公司董事長鄒鋒表示，復常通關對於旅遊業界來說是個積極的信號，但目前來說，雖然很快恢復赴港遊簽註，但根據文旅部2020年1月的文件，旅行社暫時還不能經營出入境旅遊業務，「這意味著赴港團隊遊暫時無法啟動。」

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