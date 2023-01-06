中港8日通關 雙向每日各6萬人 須持48小時陰性證明

港府公布香港與內地通關首階段安排。圖為旅客由深圳灣香港口岸入境深圳。（中新社資料照片）

中國國務院 昨公布「優化內地與港澳人員往來措施」後，香港 政府隨後公布1月8日起的首階段通關安排，香港8日起開放7個口岸，每日單向限額為6萬人，即每日提供最多6萬港人北上、6萬大陸居民南下的名額；在港內地居民北上，或港人從內地返港不占用名額。此外，高鐵預計1月15日前恢復運作。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

歷經三年疫情封鎖後，中國國務院昨發布優化內地與港澳人員往來措施，鬆綁中港邊境管制，包括：不再對自香港入境者全員核酸，內地民眾可辦理赴港旅遊、商務簽注，恢復與港澳陸路、水路口岸客運，恢復在港澳機場轉機、過境進入內地服務，自8日起實施。

香港特首李家超昨舉行記者會交代通關方案稱，香港通關單向名額約每日6萬人，其中5萬個名額在3個陸路口岸落馬洲支線、深圳灣及文錦渡，另外1萬個名額於香港機場、港澳碼頭、中港碼頭及港珠澳大橋等4個海、空、橋口岸。3個陸路口岸通關名額須上網預約，海、空、橋口岸可以透過售票機制管控人數。

方案說，北上人士須成功預約指定日期、時段、口岸，才可過關，持海外護照的港人亦可申請。而港人從內地返港，在港內地居民由港北上，不受名額限制。

李家超表示，目前香港與海外完全開放程度已很接近，有信心令香港盡快復常，通關後以48小時核酸檢測為關鍵管控措施，能確保已染疫的內地居民不會入境。

港府政務司司長陳國基說，往後階段會開通其他口岸、高鐵及增加配額。港府運輸及物流局局長林世雄解釋，高鐵已停運3年，需時重新熟悉程序和路況，預計不遲於1月15日恢復運作。

按照港府方案，為減低交叉感染風險，無論北上或南下，過境者需出示出行前48小時內核酸陰性證明。

5小時25萬人搶閘登記

香港新聞組／香港6日電

大公報報導，隨著香港宣布1月8日通關，預約系統昨傍晚6時開通，截至晚上11時短短5小時，超過25萬港人成功預約，春節前後多天已預約爆滿。

深圳各公安分局出入境辦證大廳擠滿了前往辦理港澳簽證 的市民，但因當局沒有下發通關文件，市民只能辦理澳門遊簽證，導致很多想辦理香港遊簽證的市民摸門釘，失望而歸。