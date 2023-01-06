我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

中港8日通關 雙向每日各6萬人 須持48小時陰性證明

香港特派員李春、記者陳政錄／香港6日電
港府公布香港與內地通關首階段安排。圖為旅客由深圳灣香港口岸入境深圳。（中新社資料照片）
港府公布香港與內地通關首階段安排。圖為旅客由深圳灣香港口岸入境深圳。（中新社資料照片）

中國國務院昨公布「優化內地與港澳人員往來措施」後，香港政府隨後公布1月8日起的首階段通關安排，香港8日起開放7個口岸，每日單向限額為6萬人，即每日提供最多6萬港人北上、6萬大陸居民南下的名額；在港內地居民北上，或港人從內地返港不占用名額。此外，高鐵預計1月15日前恢復運作。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

歷經三年疫情封鎖後，中國國務院昨發布優化內地與港澳人員往來措施，鬆綁中港邊境管制，包括：不再對自香港入境者全員核酸，內地民眾可辦理赴港旅遊、商務簽注，恢復與港澳陸路、水路口岸客運，恢復在港澳機場轉機、過境進入內地服務，自8日起實施。

香港特首李家超昨舉行記者會交代通關方案稱，香港通關單向名額約每日6萬人，其中5萬個名額在3個陸路口岸落馬洲支線、深圳灣及文錦渡，另外1萬個名額於香港機場、港澳碼頭、中港碼頭及港珠澳大橋等4個海、空、橋口岸。3個陸路口岸通關名額須上網預約，海、空、橋口岸可以透過售票機制管控人數。

方案說，北上人士須成功預約指定日期、時段、口岸，才可過關，持海外護照的港人亦可申請。而港人從內地返港，在港內地居民由港北上，不受名額限制。

李家超表示，目前香港與海外完全開放程度已很接近，有信心令香港盡快復常，通關後以48小時核酸檢測為關鍵管控措施，能確保已染疫的內地居民不會入境。

港府政務司司長陳國基說，往後階段會開通其他口岸、高鐵及增加配額。港府運輸及物流局局長林世雄解釋，高鐵已停運3年，需時重新熟悉程序和路況，預計不遲於1月15日恢復運作。

按照港府方案，為減低交叉感染風險，無論北上或南下，過境者需出示出行前48小時內核酸陰性證明。

5小時25萬人搶閘登記

香港新聞組／香港6日電

大公報報導，隨著香港宣布1月8日通關，預約系統昨傍晚6時開通，截至晚上11時短短5小時，超過25萬港人成功預約，春節前後多天已預約爆滿。

深圳各公安分局出入境辦證大廳擠滿了前往辦理港澳簽證的市民，但因當局沒有下發通關文件，市民只能辦理澳門遊簽證，導致很多想辦理香港遊簽證的市民摸門釘，失望而歸。

此外，香港與澳門亦將由1月8日起逐步恢復跨境渡輪服務，經港澳客輪碼頭來往的跨境渡輪服務將逐步恢復，初期每日提供共約10班日間渡輪服務。

香港與內地將在1月8日正常通關，首階段開放7個口岸，惟高鐵並未包括在內。港府表示...
香港與內地將在1月8日正常通關，首階段開放7個口岸，惟高鐵並未包括在內。港府表示，高鐵將在15日前恢復運作。（中通社）

香港 簽證 國務院

上一則

預訂滬港機票增6成 料香港春節迎旅遊高峰

下一則

中修法 未成年禁入KTV 家長陪同也不行

延伸閱讀

李家超日睡不足6小時 靠氣功撐住 新年願望：讓港人生活復常

李家超日睡不足6小時 靠氣功撐住 新年願望：讓港人生活復常
香港特首李家超一天睡不到6小時 靠氣功恢復體力

香港特首李家超一天睡不到6小時 靠氣功恢復體力
港陸通關下月中逐步恢復 人數、口岸待商定

港陸通關下月中逐步恢復 人數、口岸待商定
李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展

李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開