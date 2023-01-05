通關在即 香港新界二手樓1個月漲百萬元 鋪租看升15%

香港與內地通關在即，鄰近口岸及鐵路沿線二手大型屋苑重現提價潮。（中通社）

香港 與內地復常通關在即，近期鄰近口岸及鐵路沿線如新界元朗、東涌一帶二手大型屋苑大部分業主因看好後市而重現提價潮，提價幅度普遍達2%至3%，東涌有大型屋苑單位最新成交價更較上月初同一面積及間隔單位賣貴百萬元，新界鋪位租售價有望按年升5%至10%。

文匯報報導，地產代理形容這些大型屋苑的最平（最便宜）入貨時機已過去，之前想趁平價入市的用家，如今反而會加快入市決定，因怕復常通關後樓價回升。

數據顯示，鄰近深圳灣口岸的元朗區鐵路上蓋大型屋苑，業主紛紛提價。中原地產屯門、元朗、天水圍資深營業董事陳忠浩指出，去年底香港與內地復常通關消息傳出後，元朗區大型屋苑如鐵路沿線的YOHO TOWN、YOHO MIDTOWN等屋苑單位大部分開始提價，幅度達2%至3%。

他相信，這些大型屋苑的最平入貨時機已過，之前想執平貨的用家，如今反而會加快入市決定，只是要買貴少少。不過，總體上區內二、三線屋苑叫價仍然平穩。

至於鄰近港珠澳大橋及機場 的東涌大型屋苑業主同樣齊提價。利嘉閣劉景駿指出，藍天海岸第2座高層H室日前以700萬元成交，面積561方呎，兩房間隔，與上月初同座16樓E室同一面積及間隔單位以600萬元易手比較，相差達100萬元。另外，同區東堤灣畔第7座低層D室，業主由610萬元提價到650萬元才肯成交，提價40萬元，幅度達6.6%。

報導稱，有買家因遭遇提價，加快入市決定。美聯物業陳少鴻表示，馬鞍山中心1座高層H室成交，面積468方呎，屬兩房單位，開價688萬元(港幣，下同，約88.3萬美元)，最終以640萬元成交，呎價1萬3675元。

與此同時，新盤銷情回勇，發展商趁勢加推。鄰近口岸又位於「北部都會區」的粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna在昨日加推108伙，折實平均呎價1萬4560元，折實價342.98萬元起，並落實於8日發售113伙。

報導還說，香港與內地復常通關在即，美國放慢加息步伐，加上去年低基數效應，業界料香港今年工商鋪氣氛將會顯著改善，成交量料按年增約三成至5800宗。其中，最先受惠復常通關的新界鋪位更看高一線，民生區鋪位租售價有望按年升5%至10%，核心區鋪位租售價最高看升15%。