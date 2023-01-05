一哼唱一填詞 「煇黃」創無數經典

顧嘉煇(左)與黃霑是最佳音樂拍檔。(新華社)

顧嘉煇多首經典樂曲均由黃霑填詞，二人被稱為「煇黃」組合，加上主唱羅文，三人北香港 樂壇封為「鐵三角」。

明報報導，「煇黃」多年來擦出不少火花，包括經典港劇「上海灘」主題曲，「浪奔 浪流/萬里滔滔江水永不休」這兩句歌詞在華人 圈裡不少人都會哼上兩句，顧嘉煇2006年受訪時分享當時電視台要他為港劇「上海灘」作主題曲，不過直至死線前一天晚上，他仍然沒有頭緒，於是致電黃霑商量，「我一面哼，他一面填詞，不消一小時便完成，翌早交給電視台錄音」。汪明荃那首「勇敢的中國人」（電視劇「萬水千山總是情」插曲）也是這樣哼哼唱唱完成。

報導指出，當年受訪時，黃霑已逝世兩年，顧嘉煇說「有時半夜彈琴作曲，一想到一些好點子，下意識就會想打電話告訴黃霑，但想一想，就會記起他人已不在」。

報導還說，「煇黃」2004年曾一同接受「明報周刊」訪問，稱合作的第一首廣東歌，是為電視劇「家變」創作的主題曲，顧形容「變幻原是永恒」一句已是香港人的金句。黃霑在該訪問自言為「火爆」的人，「動不動就『問候』別人」，但跟顧嘉煇合作逾40年來未曾吵架，「和老徐（導演 徐克）合作，過程非常難受，和阿煇則從來未吵過，過程又愉快，成績又美滿，天作之合，我覺得是前生積來的福」。