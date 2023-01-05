上海灘絕唱 香港樂壇教父顧嘉煇92歲病逝 天堂會黃霑

顧嘉煇3日在加拿大離世。(取材自微博)

「香港 樂壇教父」顧嘉煇3日傳出在加拿大 離世，享耆壽92歲。他生前創作無數家喻戶曉的電影 歌曲及電視劇主題曲，包括「上海灘」、「倆忘煙水裡」、「獅子山下」、「小李飛刀」、「倚天屠龍記」等，連同廣告歌曲共創作逾1200首歌曲；資深樂評人黃志華表示，顧嘉煇作品掀起1970至1980粵語流行曲熱潮，是港劇歌曲代表。

綜合港媒報導，顧嘉煇胞姊顧媚表示，顧嘉煇在加拿大確診新冠肺炎，在醫院住了一周，有數天不進食，病情加劇，離世時家人陪伴在側，提到顧嘉煇離開得很安詳，顧媚又指顧嘉煇很有福氣，兒女子孫都來與他見面，「我有以通訊軟體跟他見面，用手機與他見面。」

顧嘉煇與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一，獲得不少音樂獎項，也曾獲頒香港藝術發展局「香港藝術發展獎2010」終身成就獎，並先後在1998年和2015年，受頒銅紫荊星章和金紫荊星章。

他從90年代開始淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華，退休生活多在繪畫。其實顧嘉煇從小受姊姊，同時也是五、六○年代的著名歌星顧媚耳濡目染，開始學習鋼琴，但他也對繪畫情有獨鍾，曾立志成為畫家，但最後仍投身樂壇。

對於顧嘉煇的離世，一眾香港明星皆發文悼念，盛讚他開拓了上世紀香港樂壇黃金年代 ，劉德華表示煇哥美妙快樂的歌曲就像天使一樣，一直留在大家心中；汪明荃大讚煇哥每首作品都成為經典；蘇永康於社交平台分享與煇哥的合照，並留言緬懷「煇哥創造了一個時代」；港劇「上海灘」主唱葉麗儀說：「無顧嘉煇，今天不會有葉麗儀。」

據報導，顧嘉煇1961年以「夢」一曲參加邵氏電影「不了情」的作曲比賽，由歌星姊姊顧媚主唱，展開早期音樂生涯；60年代初，他獲美國波士頓伯克利音樂學院創辦人勞倫伯克邀請到當地深造。他在1981年接受雜誌訪問，稱獲邀進修時已成家立室、擔子重，情况獲方逸華得悉，後來邵逸夫資助機票和費用，助他得以成行。

1968年，顧嘉煇加入無線電視，曾任歌唱節目「聲寶之夜」評判及「歡樂今宵」音樂總監。電視劇流行年代，他先後創作出多首膾炙人口的主題曲，包括「啼笑因緣」、「陸小鳳」、「上海灘」等，「煇黃」組合更創造無數經典，包括「忘盡心中情」、「獅子山下」、「當年情」。

顧嘉煇2015年舉行榮休盛典演唱會，2018年重返加拿大，晚年長居當地。