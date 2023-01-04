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多國收緊香港旅客檢疫 港府去信要求撤銷

香港特派員李春／香港4日電
南韓仁川機場設有檢測站，供中國旅客接受核酸檢測。（歐新社）
南韓仁川機場設有檢測站，供中國旅客接受核酸檢測。（歐新社）

港府預定4日公布與中國大陸通關首階段安排，大通關前夕南韓宣布周末起收緊香港旅客入境安排，此前多國陸續要求香港旅客提供新冠檢測證明，港府去信相關國家駐港領事館表達關注。

南韓最新宣布，要收緊來自港澳旅客的入境措施，星期六開始，所有來自香港和澳門的旅客，上機前要出示48小時內核酸檢測陰性證明。南韓疾控中心說，中國大陸放寬防疫限制，而南韓本土的感染人數及死亡個案都有增加，有需要加強入境防疫措施。現時中國往南韓的客機只能使用仁川國際機場，未知港澳客機會否受同樣限制。

在南韓之前，加拿大、法國等多個國家，已陸續要求香港旅客在登機前提供新冠檢測陰性證明。港府政務司司長陳國基說，留意到一些國家包括澳洲、加拿大、法國、印度、南韓和美國，要求來自香港的旅客登機前提供新冠檢測陰性證明，香港政府認為，有關措施既無需要亦不合適，港府1月2日已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述香港最新防疫安排，希望有關國家重新檢視措施。

陳國基透過社交平台說，香港本地第二、第三針的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，當局會繼續與有關國家聯繫，希望相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。

香港 南韓 檢測

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