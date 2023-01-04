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港富豪撇清舊愛「娛圈女友占1% 沒一好人」…還扯李嘉欣

香港新聞組／香港4日電 　
劉鑾雄（左）和甘比（右）結婚六年。（取材自Instagram）
劉鑾雄（左）和甘比（右）結婚六年。（取材自Instagram）

香港富豪劉鑾雄早年周旋眾女星間，2014年他宣布和一號女友呂麗君（現改名：呂姵霖）分手，改與二號女友陳凱韻（甘比）再婚。近日網上流傳一支影片，指他和分手數年的呂麗君世紀同框，還有人傳兩人復合，劉鑾雄3日緊急開記者會澄清兩人見面純屬商業性質，對方有求於他。

綜合媒體報導，近年甚少公開露面的劉鑾雄，昨天記者會歷時1.5小時，面對傳媒有問必答。劉鑾雄除了交代身體狀况、澄清跟呂麗君的關係及提到家人外，還罕有談及過去的女朋友，包括娛樂圈的舊愛。他表示過去曾有好多女朋友，娛樂圈的女友只占1%；更直指多年來在圈中的緋聞女友幾乎沒有一個是好人。

他提到這次出手相助是要維護一對兒女的尊嚴。劉鑾雄早年與寶詠琴有過13年婚姻，並生下一子一女，九年前他閃電大動作登報宣布和呂麗君分手，兩人曾生下一子一女。

劉鑾雄和甘比結婚後育有二女一子，所分給甘比的財產一度讓她成為香港最有錢的女富豪之一，未料近日網上傳出劉鑾雄在商場和呂麗君被拍的影片，引來外界好奇兩人是否上演絕地大復合。上月底，劉鑾雄火速發表6點聲明澄清，昨天又召開記者會澄清此事。

劉鑾雄昨天被問到呂麗君有什麼困難？他說：「我不方便講，如果不是為子女我極度不想幫忙。」

被問對呂麗君有何評價？劉鑾雄回應，對呂麗君不方便多說，「如果真要講，七七四十九天都講不完」，至於甘比有無不開心？劉鑾雄說太太不會為了不值得的事影響心情。

另外，劉鑾雄又主動指商場The One是大兒子劉鳴煒命名，強調自己在任何私人、工作、思想、環境中也沒有想過The One這個字，The One之名非為李嘉欣而改。

呂麗君九年前和劉鑾雄分手，兩人曾生下一子一女。（取材自Instagram）
呂麗君九年前和劉鑾雄分手，兩人曾生下一子一女。（取材自Instagram）

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