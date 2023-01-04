國安公署設網頁揭神祕面紗包括已審結23案 黎智英成重點

北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，但該署近日設立網頁，公布各種資訊，包括23宗在港已經審結的國安案例，而壹傳媒集團創辦人黎智英 更成為資訊重點。

中央社報導，國安公署全稱「中央人民政府駐香港 特別行政區維護國家安全公署」，於2020年7月8日在港揭牌成立，首任署長是鄭雁雄，副署長是李江舟和孫青野。

國安公署成立以來一直保持低調，頗有神祕感，因此，它的一舉一動，都會惹來媒體的追蹤報導和猜測。

直到近日，該署突然成立網頁，公開相關資訊，包括成立原因、公署簡介、新聞資料等基本資訊。

該署在「初心使命」欄目中，以動畫方式簡介了香港的歷史，這段歷史由英國發動的鴉片戰爭開始，到香港割讓、「九七」回歸，然後直接跳到2019年的「反送中 」運動及國安公署的設立。

在動畫介紹中，國安公署以「修例風波」來形容「反送中」運動，又指這場「黑暴肆虐」是香港回歸以來所面臨最嚴峻的局面。

公署網頁列舉了23宗已審結的國安案例，首宗是2021年7月27日的唐英傑案，他被高等法院裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪名成立，其後被判刑9年。

另據明報報導，國安公署網頁上載的影片中，也引用壹傳媒創辦人黎智英等多名國安法被告，以及疑是香港民族黨前召集人陳浩天的素描圖畫。翻查資料，陳浩天於2019年8月1日（國安法未生效）在涉嫌藏有攻擊性武器案被警方拘捕，他當時在該案獲准保釋，至今未被起訴國安法控罪。

據報導，另外，23宗已裁決的「國安案件」，其中包括多宗煽動罪案件，以及支聯會部分前常委被控國安法實施細則中「沒有遵從通知規定提供資料」罪的案件。煽動罪屬《刑事罪行條例》，本身不屬國安法4個罪類。

報導說，在「法治進行時」欄目中，該署上載約40則資訊，當中8則都與黎智英及其關連公司壹傳媒和蘋果日報有關，成為重點資訊。