反送中主教陳日君 獲准離港弔唁前教宗 返港須交回護照

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（前）3日向法庭申請更改保釋條件，以離港出席本篤十六世的喪禮。 （歐新社資料照片）

天主教香港 教區榮休主教陳日君樞機，早前連同其他「612人道支援基金」的基金信託人，被警方國安處以涉違國安法為由拘捕，各人獲准保釋但須向警方交出旅行證件。陳日君3日向法院申請更改保釋條件，希望前往梵蒂岡出席前教宗 本篤十六世的葬禮，在官方不反對下，陳日君3日獲得法院批准，4日起可短暫離開香港五天。

綜合港媒報導，2019年反送中 運動期間成立的「612人道支援基金」，透過眾籌為被捕者及傷者提供法律及醫療援助。該基金五名信託人之一的陳日君，去年5月涉嫌違反港版國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」被捕，與吳靄儀、何韻詩、許寶強等人一同獲准保釋候查，期間須向警方交出所有旅行證件，禁止出境。

據了解，陳日君3日由律師代表，向國安法指定法官、主任裁判官羅德泉申請修改保釋條件，希望能領回護照及短暫離港，以出席本篤十六世的喪禮。律政司不反對，主任裁判官羅德泉批准陳日君取回護照和撤銷其離境限制。

據悉，陳日君4日將離港前往梵蒂岡，預料最快於本月8日回港，返港後須向警方交回護照。

另據明報報導，立法會議員狄志遠及張欣宇上月中引述保安局長鄧炳強表示，將在數周內交代是否檢控因反送中運動被捕但暫未被控的約6000人。警方昨日首度表示「將在短期內決定處理這些案件的方式」，稱會審視多項因素，包括案件的嚴重性。

據報導，狄志遠今日將就事件與警務處長蕭澤頤會面。港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，若果警方能銷案，是「win-win（雙贏）」的處理，能幫助年輕人重新上路，讓社會復和。

報導指出，警方昨日稱，截至去年10月31日，共有1萬279人因與反送中相關的違法行為而被捕，當中2915人已經完成或其司法程序正在進行；約900人的案件因為涉及「理大衝突」，案件性質嚴重且複雜，涉案證據數量龐大，需要較多時間調查。至於餘下約6000名被捕者，警方會審視這些案件的證據，考慮多項因素，包括案件的嚴重性，有需要時會徵詢律政司意見，將在短期內決定處理案件的方式，但未有提到具體是什麼方式，例如擱置調查或銷案。