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香港114歲女人瑞離世 一生樂天不挑食

香港新聞組／香港3日電

清朝末年出生的「超級人瑞」陳五婆婆，昨日在香港家中離世，享嵩壽114歲。

大公報報導，陳婆婆在葵涌公屋住所內暈倒，由女兒馮女士發現報警，惜陳婆婆在送院搶救後回天乏術。馮女士表示，母親長壽祕訣是樂天生活，不揀飲擇食，而她自己曾任職助護，懂得照顧長者。

昨日上午近8時，陳婆婆在葵芳邨葵愛樓內暈倒，其同住女兒馮女士見狀按平安鐘報警求助，救護員到場，陳婆婆已陷入昏迷，及後送往仁濟醫院，經搶救證實不治。警方調查陳婆婆個人資料後，發現她於1909年出生，享嵩壽114歲，初步相信事件沒有可疑。

從馮女士口中得知，陳婆婆的人生閱歷豐富，可謂見證超過一個世紀的歷史發展。清朝年代、在港出生的陳婆婆，年輕時居住在艇上，經歷過戰爭。

陳婆婆其後轉居於上海街一帶，直至1967年在葵涌七層大廈上樓，及後因遷拆搬至葵芳邨。陳婆婆共有五子女，其中大女、二女及三女歿於年幼，五子則胎死腹中，只剩四女馮女士與陳婆婆相依為命。

據報導，76歲的馮女士回憶其母一生：「媽媽的長壽秘訣是樂天生活，很喜歡食魚，但不揀飲擇食。我3歲時爸爸病逝，13歲去製衣工廠做非法童工養母親，其後轉去醫院工作，結婚後誕下一子，兒子升中後轉交媽媽照顧，我重返葛量洪醫院任職健康服務助理」。

懂得照顧長期卧床母親的馮女士說母親沒有長期病患，少食多餐。馮女士遺傳母親的開朗基因，輕鬆面對母親離世。

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