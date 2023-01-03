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疫情+冬季流感 港急症室擠爆 求診苦等12小時

香港新聞組／香港3日電
香港醫管局表示，近期每天有超5000名新冠病毒感染者住院，急症室繁忙。圖為香港伊利沙伯醫院急症室大廳內2日安置了臨時病床。 （中新社）
香港醫管局表示，近期每天有超5000名新冠病毒感染者住院，急症室繁忙。圖為香港伊利沙伯醫院急症室大廳內2日安置了臨時病床。 （中新社）

疫情及冬季流感雙重夾擊，香港急症室持續逼爆，昨日急症醫院內科病床整體住用率達116%，個別病人須輪候長達12小時才能入院。醫管局預計長假期後，急症室每日求醫人次或升至5000，需減三成非緊急服務。

香港2日新增2萬230例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中海外移入占367例。此外，過去一天香港有74名確診者死亡。

文匯報報導，急症室再「爆煲」。醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢昨日向傳媒表示，過去幾日，每日平均有4000多人次到急症室求診，當中約1000人要轉介入住內科病房，個別公院內科病床的使用率近130%，包括伊利沙伯醫院、聯合醫院、屯門醫院及威爾斯親王醫院等，個別病人要等候12小時才獲安排入院上病房。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，近日香港新冠疫情反彈，每日持續有逾5000名新冠病人正住院，危重病人超過400名，局方已調動額外人手及加開臨時病床應付，同時加快病人出院程序，令病床流轉更快，也不斷增加指定診所及遙距診症名額，尤其是長者、孕婦及小童。此外，因應今年農曆新年日期較早，局方將部分非緊急手術提前兩三星期進行，並減少三成非緊急服務。

他指出，目前超過兩成的入院病人是院舍長者，局方會加強外展支援，減少他們的入院需要。他並預計，新年長假期過後的幾日，醫院仍會繼續繁忙，呼籲病情較輕的市民到私家醫生或私家醫院求診。

另外，針對近期搶購「撲熱息痛」類藥物，政府發言人昨日表示，含有該成分的藥物在香港整體供應維持穩定，公營醫療系統備存量充足，市民無須囤積。

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