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迎通關 港迪士尼招聘600人 海洋公園續與旅發局合作

香港新聞組／香港3日電
香港迪士尼樂園為接待更多入境旅客，2月將招聘600名全職或兼職前線職員。 （中新社）
香港迪士尼樂園為接待更多入境旅客，2月將招聘600名全職或兼職前線職員。 （中新社）

香港與內地通關在即，旅遊業復甦可期，迪士尼樂園度假區將於2月初招聘600名全職或兼職前線職員；海洋公園將繼續與旅發局合作，吸引更多旅客來港；昂坪全景纜車也期望成為新賣點。與此同時，旅遊業人手不足問題顯現，旅遊業呼籲給導遊復工獎勵，拚兩年內回到疫前水平；賓館也翹首期盼通關，重整旗鼓等待客人上門。

明報報導，迪士尼樂園行政總裁莫偉庭透露，為準備接待更多入境旅客，滿足營運需求，將於2月初在樂園內舉行招聘日，招聘600名全職或兼職前線職員；他強調樂園需要入境旅客，業務才有望全面復甦，樂園正積極聯繫東南亞及內地旅行社，為業務復甦作準備。

報導說，另一主題樂園海洋公園稱，樂見防疫措施進一步放寬，園方會繼續做好清潔和消毒工作，致力保障訪客、員工和動物健康，做好準備迎接本地和海外訪客。海洋公園又表示繼續與旅發局合作，吸引更多旅客來港，包括上月因應局方發起的東南亞考察團，接待近60名來自星馬泰等東南亞旅遊業界代表遊覽海洋公園和水上樂園，了解香港最新旅遊資訊。

報導稱，昂坪360發言人表示，截至去年11月底的日均客量較前年有近兩成升幅，隨著香港逐步放寬入境檢疫，預計訪客人數隨入境旅客增加而進一步上升。發言人又稱，上月中推出「全景纜車Crystal+」，讓旅客在全新車廂以嶄新角度欣賞大嶼山美景，期望為本地和海外客提供旅遊好去處。

中通社報導，通關在即，香港旅遊業正為此做準備，人手不足問題顯現。香港旅遊業組織聯盟表示，希望香港特區政府向導遊發放復工獎勵或津貼，鼓勵在新冠疫情下已投身其他行業的導遊重投旅遊業。

該組織又指，過往大部分導遊沒有最低收入保障，單靠旅客購物佣金為收入來源，建議設立導遊服務費，保障基層旅遊從業員的權益。

另據文匯報報導，新冠病毒疫情肆虐三載，賓館面對零旅客的困境，不少已結業，或者轉型以月租形式租予本地人，以及有計畫參與香港特區政府的「青年宿舍」計畫。面對香港與內地恢復正常通關在即，業界紛紛做好迎客的準備。有賓館老闆表示早已購入大量清潔消毒用品，亦增聘人手，近日更陸續接獲零星內地旅客預訂客房。

香港海洋公園繼續與旅發局合作，吸引更多旅客來港。（中通社）
香港海洋公園繼續與旅發局合作，吸引更多旅客來港。（中通社）

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