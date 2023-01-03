通關在即 港鐵西九站設備測試準備就緒 商界盼日獲6000配額

香港或最快於8日與內地實現首階段免檢疫通關，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 或最快於8日與內地實現首階段免檢疫通關，港鐵西九站設備測試已準備就緒，但人手仍有壓力。此外，免檢疫通關初期會設人數限制，商界期望每日可以有5000至6000個名額。

文匯報報導，香港鐵路工會聯合會主席林偉強指出，港鐵員工已調回西九龍站測試設備，他表示，硬件已經準備就緒，但人手仍有壓力，希望港鐵加緊招聘。

林偉強表示，疫情 下控關期間不少在鐵路口岸工作的人員被調往不同路線工作。這些員工昨日已返回原有崗位報到，為有序恢復全面通關做準備，「他們需要測試車站的設備，包括票務機等。」他指人手短缺的問題陸續浮現，「原本調往各路線服務的員工，現已返回原有口岸崗位，令其餘車站人手有更大壓力，若遇到突發情況，需要疏散或救援，人手上未必即時做到，有可能在發生事故後首半小時情況會比較混亂，因為公司需要在其他車站抽調人手增援處理，需要一定時間。」

工會已將問題向公司反映，而公司亦有嘗試增聘人手，但他認為基於公司機制落後、福利 欠缺吸引力，令留下工作的員工不多，他希望公司作出改善，吸引更多新人入行。

此外，香港廠商會會長史立德昨日表示，恢復有序通關初期的配額當然愈多愈好，希望每日提供3萬至5萬個名額，下一階段再增至5萬或10萬。他認為應讓有緊急需要的市民優先前往內地，其次是將配額預留予商界，他期望商界每日可以有5000至6000個名額，讓在工業貿易署有登記的公司申請，不必抽籤。

他明白初期可能在配套上出現困難，例如交通方面，為免出現混亂，一切按部就班進行是合理做法。

勞聯婦女事務主任李秀琼希望復常通關初期的名額有一半以上預留予有特殊需要的家庭，例如跨境家庭。她認識的幾位港人，迫不及待要返內地探親過年，當中有人三年都未曾返內地。

工聯會立法會議員鄧家彪則建議將名額分為即日來回及長時間逗留兩類，再按實際需求作調整。至於八大類「人文關懷通關名額」，鄧家彪希望繼續保留，「因為這些人都有急事，如奔喪、探望病危家人等，不適合與其他人慢慢抽籤搶名額。」