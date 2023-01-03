港退燒藥幾搶光 七成幫內地親友買 議員：有錢買不到

香港北區多間藥房必理痛、幸福、樂信等常見品牌的退燒藥被搶購一空。（中通社資料照片）

港人常用退燒藥「必理痛」的搶購潮近日蔓延至其他品牌，媒體觀察，北區多間藥房及藥行的「樂信」、「幸福」等大品牌含撲熱息痛成分的止痛退燒藥基本上缺貨，只剩一至兩間仍有小量存貨，必理痛其他配方如腰背及關節痛、經痛配方亦全數售罄，業界評估有七成顧客是幫內地親友買藥。

而香港 與內地通關在即，一些內地民眾更有意通關後，赴港接種疫苗 、買藥。專家認為，新冠疫情 在香港已風土化（本地化），與內地通關後，疫情風險不會大增。

明報報導，上水一帶十間藥房、兩間萬寧及一間屈臣氏昨均無必理痛產品存貨，小部分藥房仍有其他品牌含撲熱息痛藥物；屈臣氏原擺放退燒及傷風感冒藥的貨架空空如也，有標示列明每人限購兩件；萬寧亦無有關藥物出售。

藥房多數將不同藥物放當眼處，有藥房以「藥房版必理痛止痛退熱片」作招徠，實際上是另一廠出產含撲熱息痛藥物；有藥房出售的「感冒藥」則不含上述成分。

報導說，立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，現時市面「有錢都買不到」含撲熱息痛成分退燒藥。社區組織協會副主任施麗珊稱，不少街坊買不到退燒藥，部分人在通訊群組「自救」，將多出藥物轉贈有需要者。

據報導，港九藥房總商會副理事長張德榮稱，全港不少藥房多個品牌退燒藥陸續缺貨，非只涉個別地區，料因假期運輸受影響，需觀察多一周才知道何時恢復穩定供應。他評估近日約七成顧客是幫內地親友買藥，每次購入四至五盒，其餘約三成自用，估計他們憂慮通關將令香港本地疫情反覆。

報導指出，政府發言人昨日稱，正計畫加緊採購相當數量止痛退燒藥，並擬將增購的藥物預留給有需要市民，例如低收入家庭或個別因「地區性藥物短缺」未能買藥者。立法會議員鄧家彪認為不宜「派藥」，建議由地區康健中心或康健站向有需要者處方藥物。